IT-бізнесмен та засновник компанії Powercode Владислав Савченко провів умовну оцінку між самостійним опануванням цієї професії і спеціалізованими курсами. Він поділився перевагами і недоліками обох шляхів.

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Як краще отримати професію в IT

Якщо зважати на фінансові витрати

За словами експерта, на самостійне навчання практично не треба витрачати гроші. Необхідна інформація є в повному і вільному доступі в мережі. Проте її ще потрібно правильно відфільтрувати.

За курси доведеться заплатити, а їх ціна залежить від багатьох факторів: престижність освітнього центру, насиченість програми курсу, професіоналізм викладачів,

– каже Савченко.

Якщо зважати на графік

На курсах є чіткий графік занять. Це круто з точки зору ефективності засвоєння матеріалу. Але той, хто навчається самостійно, може сам регулювати навантаження і систематизувати навчання на свій розсуд.

Якщо зважати на засвоєння інформації

"Коли ви сидите перед монітором ноутбука – весь інтернет перед вашими очима, у вільному доступі великий потік інформації. Але тут є вагомий нюанс: новачку важко зрозуміти, що важливо для його майбутньої професії", – додає IT-бізнесмен.

Натомість IT-курси в цьому сенсі систематизовані:

передбачена чітка та послідовна програма;

зібрано весь актуальний матеріал для навчання.

Якщо зважати на підтримку і контроль

За словами Владислава Савченка, далеко не всі IT-курси відрізняються високим рівнем професіоналізму викладачів і менторів. Частина з них не мають достатнього досвіду в навчанні студентів і не володіють достатніми практичними навичками.

Проте існують навчальні центри, де студентів навчають IT-фахівці з великим досвідом у сфері та хорошим викладацьким стажем.

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А той, хто навчається самостійно, може і сам розширити коло своїх знайомств у IT-сфері, оточивши себе професійним ком’юніті. Завдяки цьому можна отримати корисну пораду чи рекомендацію від фахівців з галузі.

"Але далеко не у всіх виходить завести такі зв’язки і потрапити безкоштовно під крило крутих менторів. Сьогодні існує купа айтішних чатів, груп за інтересами в соціальних мережах. Але не кожному туди відкривають доступ", – додав експерт.

Якщо зважати на кількість теорії та практики

Звичайно, теорія — це добре, але якщо її не можна застосувати на практиці, то час і зусилля будуть витрачені марно.

Навчаючись самостійно, можна паралельно отримувати практику, наприклад, потрапити на безкоштовні стажування.

Експерт каже, що на початковому рівні самонавчання варто замислитися над реалізацією цих пунктів:

отримати практичні навички й розібрати реальні IT-кейси разом із фахівцями;

створити і захистити власний проєкт для портфоліо.

Я і сам починав свій шлях в IT з нуля. Багато практики, помилок і постійне спілкування з IT-ком’юніті допомогли мені вивести компанію на міжнародний рівень і отримати замовлення з Китаю, США, Великої Британії. Можливо, за допомогою спеціальних тренінгів або коучів можна було б уникнути помилок на початку, але кожен вчиться і "набиває гулі" по-своєму,

– каже Савченко.

Він впевнений, що лише від самої людини і її особистих якостей залежить, наскільки успішною вона буде в майбутньому, незалежно від того, будуть це курси від професіоналів чи самонавчальні відео на YouTube.

Головні тези Владислава Савченка: