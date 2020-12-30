2020 рік точно увійде в історію людства як рік пандемії коронавірусу. Але він також став періодом поширення нових форматів – зараз однією із найпопулярніших професій є онлайн-викладач.

Плюси онлайн-викладання

Діти, які працювали з репетиторами, чи дорослі, які відвідували курси, стикнулися з необхідністю занять через відеозв’язок. І багатьом це сподобалося, тож тепер вони не хочуть повертатися до навчання в класах, повідомляє Osvita.ua.

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Результати соцопитування від сервісу онлайн-уроків Bramble з’ясувало, що 82 % опитаних викладачів Великої Британії до карантину взагалі не викладали через інтернет і лише 6 % давали уроки онлайн.

Але вже після періоду вимушеної ізоляції майже всі (99 % опитаних) заявили, що тепер хочуть використовувати онлайн-ресурси у своїй роботі.

Головна перевага онлайн-викладання – це прагнення нового рівня затишку. Адже відтепер викладачі можуть працювати з дому, коли не потрібно витрачати зусилля на виснажливу дорогу.



Онлайн-викладання / Фото letshangout

Також викладачі можуть працювати у своєму графіку та в будь-який час доби – це дає змогу поєднувати викладання в онлайн-школі з іншими місцями роботи або з навчанням в університеті.

Окрім того, для багатьох викладачів робота в онлайн-школах є можливістю додаткового заробітку. Особливо в невеликих містах, де кількість студентів обмежена. А ще онлайн-режим дозволяє працювати та знайомитися з людьми з усього світу.

Експерти запевняють, що якісна технологічна онлайн-школа – це також можливість розвинути свої професійні компетенції. Зокрема, можна опанувати комунікативну техніку викладання, отримати доступ до вебінарів і сучасного інтерактивного онлайн-контенту.

Мінуси онлайн-викладання

Серед основних мінусів онлайн-викладання – необхідність довгий час сидіти за столом, що по-своєму складно й вимагає самодисципліни.

Також для декого відсутність фізичного контакту з іншими людьми може бути проблемою. Адже якщо ви працюєте з дому, то теоретично можете не виходити з приміщення тижнями. Тут експерти радять стежити за своїм графіком, більше гуляти на вулиці, зустрічатися з друзями, щоб зберігати баланс спілкування та роботи.

Також в онлайн-викладанні потрібне відповідне технічне забезпечення: якісна камера й гарнітура, щоб вас добре бачили і чули. Інші стандартні вимоги для онлайн-шкіл – хороше освітлення й адекватне фон за спиною, а також відсутність зайвих звуків.

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Формати роботи онлайн-викладачів

Модель "шкільного викладача", контролера – достатньо популярна в онлайн-викладанні. Ще один популярний тип стосунків – коли студенти шукають у викладачеві партнера, з яким можна спілкуватися, як з товаришем.

Інші – шукають у викладачеві типаж "дорослого", який дає піклування та допомогу.

Отже, 2020 рік змінив спосіб життя всього людства, у тому числі й викладачів. Проте він відкрив нові можливості: студентів тепер можна знаходити в усьому світі. Головне – продовжувати розвиватися як професіонал.