Реформа НУШ: у яких школах з 1 вересня учні пілотних 5-х класів навчатимуться по-новому

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня цього року у 5 пілотних класах розпочинається реформа Нової української школи. Зокрема, по-новому будуть навчатися учні 136 шкіл України.

Зазначимо, що реформа НУШ запроваджується лише у пілотних класах. Загалом навчання для всіх 5 класів за новою програмою розпочнеться вже за рік – з 1 вересня 2022 року.

До теми Як будуть оцінювати учнів початкових класів у новому навчальному році: рекомендації МОН

За словами Шмигаля, нова модель покликана навчити дітей критичному мисленню. Водночас замість простого заучування інформації, діти будуть набувати компетенції для застосування знань у реальному житті.

У яких школах будуть пілотні класи НУШ

У МОН опублікували перелік шкіл-учасників освітнього проєкту всеукраїнського рівня пілотних 5-класів НУШ.

Вінницька область:

Ліцей № 2 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області

Школа І-ІІІ ступенів № 2 села Городківка

Школа І-ІІІ ступенів смт. Сутиски

Агрономічненська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вінницького району

Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія

Іллінецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I- ІІІ ступенів-гімназія №2"

Заклад загальної освіти І-ІІІ ступенів № 2 комунальної власності Жмеринської міської ОТГ

Рахнівсько-Лісова середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Оратів Вінницької області

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

Опорний заклад "Теплицька ЗОШ І-ІІ ступенів №1"

Гуманітарна гімназія № 1 імені М.І. Пирогова Вінницької міськради

Волинська область:

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1

Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького

Опорний заклад "Раково-Ліський ліцей" Камінь-Каширської міськради

Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6

Дніпропетровська область:

Солонянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (опорний заклад)

Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9

Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія № 39 Кам’янської міськради

Середня загальноосвітня школа № 143 Дніпровської міської ради

Донецька область:

Добропільський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа І-Ш ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад"

Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов

Краматорська українська гімназія

Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47

Житомирська область:

Коростенський міський ліцей Житомирської області

Ліцей № 11 міста Новограда-Волинського Житомирської області

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 імені гетьмана Івана Виговського у Житомирі

Опорний навчальний заклад "Романівська гімназія"

Закарпатська область:

Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

Міжгірський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1

Чинадіївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Ганичівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нересницької сільської ради

Запорізька область:

Бердянська гімназія № 3 "Сузір’я"

Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Талант"

Кушугумський навчально-виховний комплекс “школа І-ІІІ ступенів – гімназія "Інтелект" Запорізького району

Івано-Франківська область:

Балабинський навчально-виховний комплекс “школа І-ІІІ ступенів – гімназія "Престиж" Запорізького району

Ліцей № 2 Івано-Франківської міської ради

Калуський ліцей № 10 Івано-Франківської області

Ямницький ліцей Івано-Франківської області

Більшівцівський ліцей Івано-Франківської області

Київ та область:

Школа І-ІІІ ступенів № 309 Дарницького району

Школа І-ІІІ ступенів № 266 Дарницького району

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського району

Школа І-ІІІ ступенів № 147 Деснянського району

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району

Спеціалізована школа І-Ш ступенів № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов Деснянського району

Школа І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району

Школа І-ІІІ ступенів № 294 Деснянського району

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 65 з поглибленим вивченням іноземних мов Дніпровського району

Спеціалізована школа І-ІІ ступенів № 120 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу Дніпровського району

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 246 з поглибленим вивченням англійської мови Дніпровського району

Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 325 "Щастя" Дніпровського району

Школа І-ІІІ ступенів № 232 Оболонського району

Ліцей Ольгинський Оболонського району

Школа І-ІІІ ступенів № 5 Печерського району

Спеціалізована школа № 88 Печерського району

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 93 Подільського району

Гімназія № 107 "Введенська" Подільського району

Середня загальноосвітня школа № 35 Святошинського району

Школа І-ІІІ ступенів №230 Святошинського району

Гімназія біотехнологій № 177 Солом’янського району

Спеціалізована школа І-ІП ступенів № 73 з поглибленим вивченням української мови, літератури та українознавства Шевченківського району

Спеціалізована школа І-ІІ ступенів № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району

Боярський академічний ліцей "Гармонія" Києво-Святошинської районної ради

Щасливський навчально-виховний комплекс "ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дитячий садок"

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням Іноземних мов (школа лінгвістики) імені Зафіри Алієвої

Путрівський навчально-виховний комплекс "Гімназія – загальноосвітня школа І-ПІ ступенів – дошкільний навчальний заклад"

Кіровоградська область:

Навчально-виховне об’єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра"

Бобринецьке навчально- виховне об’єднання "Навчально-виховний комплекс "Гімназія – загальноосвітня школа I – III ступенів № 1"

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІП ступенів № 15 Олександрійської міської ради

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 7 Світловодської міської ради

Луганська область:

Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сєвєродонецької міської ради

Сватівський ліцей № 8 Луганської області

Лиманський ліцей Старобільської міської ради

Попаснянська багатопрофільна гімназія № 25 Луганської області

Львівська область:

Ліцей № 66 Львівської міської ради

Середня загальноосвітня школа № 99 Львова

Ліцей № 2 Дрогобицької міської ради Львівської області

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів "Школа радості" – дошкільний навчальний заклад" Золочівської міської ради Золочівського району

Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Львівської області

Заклад загальної середньої освіти І-ПІ ступенів Сокальський ліцей

Ліцей "Надія" Львівської міської ради

Приватний заклад освіти КМШТТ м. Львів

Миколаївська область:

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Миколаївської області

Новобузький заклад загальної середньої освіти № 1 Миколаївської області

Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з І класу

Первомайська гімназія Миколаївської області

Одеська область:

Одеська загальноосвітня школа № 26 I-III ступенів 89 "Шабський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів"

Таїровський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Одеської області

Навчально-виховнии комплекс "Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Олеся Гончара-ліцей"

Великодальницький навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія" Одеської області

Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія Одеської області

Нерубайський навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія" Біляївського району

Полтавська область:

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради

Опорний заклад "Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника"

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37

Рівненська область:

Опорний заклад "Рокитнівський ліцей № 3"

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 18 Рівненської міської ради

Беликоомелянський ліцей Рівненського району

Дубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Рівненської області

Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Володимира Короленка

Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11

Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Сумська область:

Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27

Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради Сумської області

Тернопільська область:

Збаразька загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 1

Підволочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Козівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Чортківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

Харківська область:

Богодухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Харківської області

Красноградський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 їм. О. І. Копиленка

Хорошівська загальноосвітня школа І-ПІ ступенів Харківської районної ради

Харківська гімназія № 12

Херсонська область:

Чорнобаївський ліцей Херсонської області

Опорний заклад "Академічний ліцей" Скадовської міської ради

Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Новокаховської міської ради

Хмельницька область:

Славутський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа I- III ступенів – ліцей "Успіх"

Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс № 3 у складі ЗОШ І-ІІІ ступенів та ліцею

Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького

Гімназія № 2 м. Хмельницького

Черкаська область:

Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій

Золотоніська гімназія ім. С. Д. Скляренка

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум Смілянської міської ради

Черкаська гімназія №9 ім. О. М. Луценка

Чернівецька область:

Коровійська загальноосвітня школа І-Ш ступенів

"Мигівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – заклад дошкільної освіти" Берегометської селищної ради

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27

Чернівецька загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 28

Чернігівська область:

Ніжинська загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 10

Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 (Ліцей № 7)

Ріпкинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Гімназія №31 гуманітарно-естетичного профілю Чернігівської міської ради

Чого будуть навчати учнів за новою реформою НУШ

До навчання у 5 класі НУШ допускаються учні, які досягли результатів навчання, визначених у Держстандарті початкової освіти. Це має бути підтверджено відповідним документом (свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

Метою Нової української школи є різнобічний розвиток дитини, яка прагне до самовдосконалення та навчання впродовж життя. Учні повинні будуть опанувати такі компетентності:

вільне володіння державною мовою;

математична компетентність;

компетентність в галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності;

культурна компетентність;

фінансова грамотність.

Також НУШ має сформувати в учнів такі вміння:

читати з розумінням;

висловлювати власну думку усно і письмово;

мислити критично та системно;

логічно обґрунтовувати свою позицію;

бути творчими та ініціативними;

конструктивно керувати емоціями;

оцінювати ризики;

приймати рішення;

розв’язувати проблеми;

співпрацювати з іншими людьми.

Яким буде навантаження та оцінювання учнів

Навантаження одного навчального тижня буде становити 28 годин (980 годин на рік). Також виділено дві додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення консультацій та групових занять.



Якою буде типова освітня програма / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Чи будуть майбутні п'ятикласники активно займатися спортом? Так, і не менше трьох разів на тиждень. Але варто пам'ятати, що години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Зазначимо, що стандарт передбачає, що оцінювання має обов’язково включати визначення індивідуального прогресу учня.

Наприклад, що має вміти учень у 5 – 6 класі на уроці інформатики? Важливо перевірити правдивість інформації та надійність джерел. Як учень це має робити? Наводити аргументи, використовувати запропоновані ресурси для перевірки сумнівної інформації тощо.

Основними видами оцінювання є поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

До слова, школи в Україні, згідно з реформою НУШ, будуть переформатовуватися:

1 – 4 класи – це буде початкова школа,

5 – 9 класи – стануть гімназіями,

10 – 12 класи – буде профільна освіта (створять ліцеї).