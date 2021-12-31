Чи продовжать зимові канікули для школярів Києва через Омікрон: відповідь Рубана
Джерело:24 канал
В Україні почали фіксувати захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Проте наразі це лише одиночні випадки, тож у Києві не планують продовжувати зимові канікули для учнів.
Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі одного з телеканалів.
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За його словами, школярі повернуться за парти відповідно до запланованого часу – у понеділок, 10 січня.
Немає сьогодні прогнозів щодо закриття шкіл і посилення заходів протиепідемічної небезпеки саме в школах. Про це можемо говорити через 3 – 4 тижня січня, коли будемо реєструвати збільшення захворюваності,
– сказав Рубан.
Чиновник переконує, що після канікул діти повернуться в школи Києва.Канікули в Києві! Учні столичних шкіл пішли на відпочинок у вівторок, 28 грудня. Канікули, як повідомляли в КМДА, триватимуть до 9 січня включно.
Додамо, що днями у Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Влада закликала мешканців дотримуватися карантинних правил, які діють у столиці.
До слова, Батьки повинні подбати про те, щоб зимовий відпочинок був безпечним. Тому в поліції озвучили основні правила безпеки дітей під час зимових канікул.
Правила безпеки під час зимових канікул:
- Наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою (тонким льодом).
- Застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах.
- Не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки.
- Якщо дитину доводиться залишити вдома саму – проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу.
- Контролюйте коло друзів ваших дітей, зберіть контакти для зв’язку.
- Не залишайте гострі, різальні предмети й сірники у легкодоступному для дітей місці.
- Не дозволяйте дітям використовувати петарди і феєрверки.
- Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху.
- Подбайте про світловідбивальні елементи на верхньому одязі своїх дітей, щоб їх помічали водії у темряві.