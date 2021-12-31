Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі одного з телеканалів.

До теми Домашні завдання на канікули: чи мають вчителі їх задавати

За його словами, школярі повернуться за парти відповідно до запланованого часу – у понеділок, 10 січня.

Немає сьогодні прогнозів щодо закриття шкіл і посилення заходів протиепідемічної небезпеки саме в школах. Про це можемо говорити через 3 – 4 тижня січня, коли будемо реєструвати збільшення захворюваності,

– сказав Рубан.

Чиновник переконує, що після канікул діти повернуться в школи Києва.

Канікули в Києві! Учні столичних шкіл пішли на відпочинок у вівторок, 28 грудня. Канікули, як повідомляли в КМДА, триватимуть до 9 січня включно.

Додамо, що днями у Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Влада закликала мешканців дотримуватися карантинних правил, які діють у столиці.

До слова, Батьки повинні подбати про те, щоб зимовий відпочинок був безпечним. Тому в поліції озвучили основні правила безпеки дітей під час зимових канікул.

Правила безпеки під час зимових канікул: