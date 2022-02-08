На пробне ЗНО зареєструвалося понад 155 тисяч учасників: які предмети найпопулярніші

На пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося 155 735 учасників. Найпопулярніший предмет цього року – українська мова та література.

В УЦОЯО наголосили, що багато учасників обирали по два предмети. Так, цього року замовили понад 232 тисячі тестів.

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Для чого потрібне пробне ЗНО? Пробне тестування відбувається з метою ознайомлення учнів з процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита.

Також учасники зможуть отримати результат тестування, психологічно налаштуватись на проходження ЗНО та навчитись ефективно розподіляти час, зосереджуючись на виконанні завдань.

Які предмети найпопулярніші

Уже традиційно найбільше обрано тестувань з української мови і літератури, математики та англійської мови.

Найбільше учасники пробного ЗНО замовили тестувань з:

української мови та літератури – понад 82 тисячі,

лише української мови – майже 30 тисяч,

математики – понад 51 тисячу,

англійської мови – понад 24 тисячі,

історії України – 12,3 тисячі,

математики (рівня стандарт) – майже 9 тисяч,

біологія – понад 7 тисяч.

Додамо, що до 10 березня в кабінетах учасників пробного ЗНО буде розміщено запрошення з інформацією про час і місце проходження пробного тестування.

Коли проходитиме пробне ЗНО

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться

19 березня – з української мови, української мови і літератури,

– з української мови, української мови і літератури, 26 березня – з історії України, з математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" у такі терміни:

19 – 21 березня з української мови, української мови і літератури;

26 – 28 березня з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Результати тестування з української мови, української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 25 березня, з інших предметів – 1 квітня.

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Ціна пробного ЗНО-2022

У 2022 році ціна пробного ЗНО складає від 213 до 309 гривень в залежності від регіону проходження тестування:

для учасників з Харківської, Сумської та Полтавської областей – 213 гривень,

для учасників з Одеської та Кіровоградської області – 270 гривень,

для учасників з Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей – 282 гривні,

для учасників з Дніпропетровської та Запорізької областей, а також з Донецької та Луганської областей – 285 гривень.

для учасників з Херсонської Миколаївської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей – 300 гривень,

для учасників з Львівської, Рівненської та Волинської областей – 300 гривень,

для учасників з Києва, Київської, Черкаської та Чернігівської областей – 309 гривень.

До слова, з 1 лютого до 9 березня в Україні триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Серед предметів ЗНО будуть і ті, які випускникам шкіл зарахують як оцінки за ДПА. Як зареєструватися та коли саме пройде ЗНО – читайте у статті.