На пробне ЗНО зареєструвалося понад 130 тисяч учасників: які предмети складатимуть

На пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося 131 103 учасника. Найпопулярніший предмет цього року – українська мова та література.

В УЦОЯО наголосили, що 25 січня – останній день для оплати коштів за участь у пробному ЗНО.

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Станом на 24 січня 2022 року процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг) 131 103 особи, які замовили майже 197 тисяч тестувань.

Які предмети найпопулярніші

Найбільше учасники пробного ЗНО замовили тестувань з:

української мови та літератури – 96 тисяч,

математики – понад 60 тисяч,

англійської мови – майже 40 тисяч,

окремо українська мова – майже 36 тисяч,

історія України – 15,4 тисячі,

Математика (рівня стандарт) – 11 тисяч,

біологія – понад 7 тисяч.

Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. А результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за ДПА та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вишів.

Додамо, що з 1 лютого до 9 березня триватиме реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Коли відбудеться пробне ЗНО

Пробне тестування пройде вже в березні, усі предмети розділили на два дні:

19 березня проведуть пробне ЗНО з української мови або української мови і літератури.

26 березня пройде пробне ЗНО з історії України, з математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Скільки це коштує

У 2022 році ціна пробного ЗНО складає від 213 до 309 гривень в залежності від регіону проходження тестування:

для учасників з Харківської, Сумської та Полтавської областей – 213 гривень,

для учасників з Одеської та Кіровоградської області – 270 гривень,

для учасників з Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей – 282 гривні,

для учасників з Дніпропетровської та Запорізької областей, а також з Донецької та Луганської областей – 285 гривень.

для учасників з Херсонської Миколаївської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей – 300 гривень,

для учасників з Львівської, Рівненської та Волинська областей – 300 гривень,

для учасників з Києва, Київської, Черкаської та Чернігівської областей – 309 гривень.

Для чого потрібне пробне ЗНО

Пробне тестування відбувається з метою ознайомлення учнів з процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита.

Також учасники зможуть отримати результат тестування, психологічно налаштуватись на проходження ЗНО та навчитись ефективно розподіляти час, зосереджуючись на виконанні завдань.

До слова, в Україні розпочалися вебінари, присвячені особливостям ЗНО-2022 із суспільно-гуманітарних предметів. Загалом проведуть 6 вебінарів з різних предметів, де розглянуть окремі завдання тестів. Деталі – читайте тут.