Коли треба прийти на пробне ЗНО

У Києві та на Миколаївщині пробне тестування розпочнеться об 11:00. А допускати учасників до пунктів проведення пробного ЗНО будуть з 10:15 до 10:50.

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І тут головне – не запізнитися! Адже учасників, які не встигнуть до пункту проведення пробного ЗНО до 10:50, не допускатимуть.

Як буде проходити пробне ЗНО

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів впродовж усього періоду оцінювання. Зокрема:

перебувати в масках,

мати маленькі дезінфектори й користуватися ними,

пройти вимірювання температури перед входом,

дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Додамо, що адреси пунктів пробного ЗНО зазначені у запрошеннях-перепустках, які були розміщені в особистих кабінетах учасників.

Які документи треба мати з собою

Для допуску до пунктів тестування учасникам пробного ЗНО потрібно мати:

оригінал документа, за яким вони реєструвалися для участі в пробному ЗНО;

запрошення-перепустку;

засоби індивідуального захисту – маски (можна – виготовлені самостійно) або респіратор.

дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору,

прозору пляшку з питною водою (за бажанням),

антисептик для рук.

Для отримання результатів пробного ЗНО учасникам потрібно з 15 до 18 травня внести свої відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу визначення результатів. Вони відображатимуться одразу після введення відповідей.

Окрім того, МОН створило можливості пройти пробні оцінювання з інших предметів дистанційно. Зробити це можна в особистих кабінетах випускників, завантаживши завдання з будь-якого предмета.

Не йдіть на пробне ЗНО за наявності симптомів COVID-19

Додамо, що у МОН наголошували, що випускники за наявності будь-яких симптомів коронавірусу можуть залишатися вдома і не приходити на пробне ЗНО.

Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров'я, – йдеться у повідомленні МОН.

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Водночас тих учасників, які прийдуть на тестування, закликають бути максимально відповідальними та дотримуватися правил безпеки.

До слова, на основну сесію ЗНО-2021 зареєструвалося близько 320 тисяч людей. Розпочатися воно має 21 травня тестуванням з хімії, а закінчитися 15 червня – ЗНО з географії.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу