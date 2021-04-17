Пробне ЗНО у Києві та на Миколаївщині перенесли: нова дата

У Києві та на Миколаївщині перенесли пробне зовнішньо-незалежне оцінювання. Таке рішення ухвалили згідно з продовженням карантинних обмежень.

ЗНО перенесли на 15 травня 2021 року. Водночас у Чернігівській області дата пробного тестування не змінилася. Воно відбудеться 24 квітня.

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Повідомляється, що попри дати пробного ЗНО, його учасники зможуть завантажити собі тестові зошити з будь-якого предмету. А потім – пройти його вдома.

Де знайти результати пробного ЗНО

Результати (згідно зі шкалою 1 – 12 балів, 100 – 200 балів) можна буде знайти в особистих кабінетах. Їх отримають ті учасники, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу визначення балів.

Раніше у Києві, Миколаївській та Чернігівській області перенесли пробне ЗНО на 24 квітня через припинення руху громадського транспорту. Водночас в інших регіонах тестування відбулось 10 квітня.

На сайті Міністерстві освіти і науки нагадали, що всі учасники, які проходитимуть пробне тестування, повинні дотримуватись відповідних протиепідеміологічних заходів, зокрема:

перебувати в масках;

мати дезінфектори та користуватися ними;

дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Також у МОН застерегли, якщо учасник тестування матиме симптоми ГРВІ, то йому краще залишатись вдома. Він зможе завантажити всі матеріали пробного оцінювання і визначити результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров'я.

Відзначимо, що за інформацією Міністерства і науки, явка на пробне ЗНО, яке відбулось в більшості областей України 10 квітня, становила 93 – 95%. Загалом на нього зареєструвалось понад 120 тисяч українців.