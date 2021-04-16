ЗНО перенесли на 15 травня 2021 року. Водночас у Чернігівській області дата пробного тестування не змінилася. Воно відбудеться 24 квітня.
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Повідомляється, що попри дати пробного ЗНО, його учасники зможуть завантажити собі тестові зошити з будь-якого предмету. А потім – пройти його вдома.
Де знайти результати пробного ЗНО
Результати (згідно зі шкалою 1 – 12 балів, 100 – 200 балів) можна буде знайти в особистих кабінетах. Їх отримають ті учасники, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу визначення балів.
На сайті Міністерстві освіти і науки нагадали, що всі учасники, які проходитимуть пробне тестування, повинні дотримуватись відповідних протиепідеміологічних заходів, зокрема:
- перебувати в масках;
- мати дезінфектори та користуватися ними;
- дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.
Також у МОН застерегли, якщо учасник тестування матиме симптоми ГРВІ, то йому краще залишатись вдома. Він зможе завантажити всі матеріали пробного оцінювання і визначити результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров'я.
Відзначимо, що за інформацією Міністерства і науки, явка на пробне ЗНО, яке відбулось в більшості областей України 10 квітня, становила 93 – 95%. Загалом на нього зареєструвалось понад 120 тисяч українців.