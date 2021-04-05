Пробне ЗНО у Києві та на Чернігівщині перенесли через карантин: нові дати

У Києві та Чернігівській області перенесли пробне ЗНО, яке мало відбутись 10 квітня. Все через обмеження руху громадського транспорту, адже учасники просто не зможуть добратись.
Тепер пробне ЗНО на Чернігівщині та у Києві відбудеться 24 квітня. В інших областях його проведуть у заплановану дату.
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Якщо учасник з Києва зареєструвався для проходження тесту з математики, він пройде його 24 квітня й занесе свої відповіді з 24 до 28 квітня, але він зможе уже 10 квітня ознайомитися із завданнями тестів з української мови, хімії, біології тощо і з 10 до 28 квітня внести свої відповіді з цих предметів,
– мовиться у повідомленні.
Результати пробного ЗНО розмістять в особистих кабінетах усіх учасників до 30 квітня, а відеокоментарі до завдань будуть доступні 11 квітня.
Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що таке рішення було вимушеним. На його думку, позиція УЦОЯО є абсолютно логічною.
"Прошу вступників та їхніх батьків із розумінням поставитися до переносу пробного тестування та використати цей додатковий час із максимальною користю – для підготовки", – додав Шкарлет.