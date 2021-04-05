У Києві та Чернігівській області перенесли пробне ЗНО, яке мало відбутись 10 квітня. Все через обмеження руху громадського транспорту, адже учасники просто не зможуть добратись.

Тепер пробне ЗНО на Чернігівщині та у Києві відбудеться 24 квітня. В інших областях його проведуть у заплановану дату.

До теми В Україні можуть змінити формат проведення ЗНО, але його не скасують, – Шкарлет

Що відомо про зміну дати

Незалежно від того, коли саме учасник проходитиме оцінювання, він зможе завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома. Відрізнятимуться лише дати ознайомлення із тестовими зошитами, а також дати внесення відповідей.

Школярі, які проходитимуть ЗНО 10 квітня, зможуть занести свої відповіді на завдання всіх тестів 10 – 14 квітня.

Учасники з Києва та Чернігівської області зможуть занести відповіді 24 – 28 квітня. Крім того, з 10 до 28 квітня в кабінетах цих учасників розмістять "бонусні тести", які можна буде пройти вдома і внести відповіді з 10 до 28 квітня.

Якщо учасник з Києва зареєструвався для проходження тесту з математики, він пройде його 24 квітня й занесе свої відповіді з 24 до 28 квітня, але він зможе уже 10 квітня ознайомитися із завданнями тестів з української мови, хімії, біології тощо і з 10 до 28 квітня внести свої відповіді з цих предметів,

– мовиться у повідомленні.

Результати пробного ЗНО розмістять в особистих кабінетах усіх учасників до 30 квітня, а відеокоментарі до завдань будуть доступні 11 квітня.