Для чого потрібне пробне ЗНО

Пробне тестування відбувається з метою ознайомлення учнів з процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита.

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Також учасники зможуть отримати результат тестування, психологічно налаштуватись на проходження ЗНО та навчитись ефективно розподіляти час, зосереджуючись на виконанні завдань.

Кожен учасник тестування зможе взяти участь у двох сесіях пробного оцінювання, проведення яких відбудеться 19 та 26 березня.

Важливо! Участь у пробному тестуванні є платною. Цього року вартість складання одного пробного тесту коливається від 213 – 309 гривень в залежності від регіону проживання учасника.

Коли та як проходитиме пробне ЗНО

Пробне ЗНО пройде вже в березні. Усі предмети розділили на два дні:

19 березня – української мови або української мови і літератури;

26 березня – з історії України, з математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, іспанської, німецької та французької мов.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, що пробне ЗНО організують із дотриманням усіх протиепідемічних заходів як на вході до пунктів тестування, так і під час нього.

Учасники повинні будуть:

на вході пройти вимір температури;

бути в масках;

мати маленькі дезінфектори та користуватися ними;

дотримуватися соціальної дистанції.

Під час тестування в аудиторії повинно перебувати не більше як 15 школярів та 2 інструктори.

Самі аудиторії забезпечать: медичними масками, безконтактними термометрами, засобами дезінфекції для рук, засобами дезінфекції для обробки поверхонь, ізоляційними захисними халатами та щитками для медиків. Ще до штату кожного пункту тестування додадуть медпрацівника.

Чи вимагатимуть від учасників ЗНО негативний ПЛР-тест або щеплення? В УЦОЯО відповідають, що ні, не вимагатимуть. Принаймні поки що такого рішення немає.

Як зареєструватися на пробне ЗНО

Для реєстрації кожному учаснику необхідно заповнити реєстраційну картку учасника пробного ЗНО на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

Так, учасники з різних областей маю знайти свою серед перелічених та зареєструватися за посиланням:

Після цього регіональним центром буде надано логін і PIN-код для входу на інформаційну сторінку учасника пробного ЗНО.

Також не пізніше 25 січня необхідно оплатити обрані тестування через систему онлайн-оплат на сайті регіонального центру або в банку. Реєстрація для проходження тестування відбудеться лише після успішної оплати.

До 10 березня на персональну сторінку учасники отримають запрошення-перепустку для проходження тестувань. Після проходження пробного ЗНО з обраних предметів в пунктах тестувань учасники також зможуть ознайомитись з матеріалами інших тестувань, які міститимуться на особистій інформаційній сторінці учасника.

Коли будуть результати пробного ЗНО

Для визначення результатів упродовж трьох днів після кожного з тестувань учасники можуть перенести свої відповіді, надані під час виконання тесту в бланках відповідей, до спеціального сервісу.

Після внесення відповідей до спеціального сервісу 25 березня на інформаційній сторінці учасника буде розміщено результат пробного ЗНО з української мови, української мови і літератури, а 1 квітня – з іншого навчального предмета.

Результат пробного ЗНО допоможе вам краще зрозуміти, над чим варто попрацювати більш детально, але не може бути використаний для прогнозування результатів основної сесії ЗНО.

Важливо! Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО.



А результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за ДПА та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вишів.

Що відомо про основну сесію ЗНО-2022

Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2021 року. Безпосередньо основна сесія ЗНО в Україні пройде з 23 травня до 17 червня.

Графік ЗНО-2022:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

У 2022 році випускники зможуть складати ЗНО максимум з п’яти предметів. Також тепер необов'язково складати ЗНО з української літератури – абітурієнт може обрати ЗНО лише з мови або і з української мови і літератури.

Математика теж стала обов’язковим предметом для випускників шкіл для отримання атестату. Щоб його отримати, треба обрати чотири предмети: українська мова і математика, один предмет на вибір (історія України чи іноземна мова) та ще один предмет на вибір учня.

Зміни у тестах ЗНО-2022:

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

До слова, у 2021 році Верховна Рада заснувала премії для учасників ЗНО з найкращими результатами. Право на премію розміром 100 тисяч гривень мають 30 випускників шкіл, які здобули з 4 предметів ЗНО понад 790 балів.

Для отримання премії є одна важлива умова – випускники мають продовжити навчання в українських вишах. Якщо ж хтось з випускників вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, він не зможе отримати гроші. Хто отримав премії у 2021 – читайте у статті.