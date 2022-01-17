В УЦОЯО наголошують, що для того, аби знизити рівень тривоги з приводу процедури основного ЗНО-2022, варто пройти пробне ЗНО.

До теми Розпочалася реєстрація на пробне ЗНО: як зареєструватися та головні деталі

Такий досвід допоможе ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування, структурою та змістом тестових зошитів, а також з’ясувати рівень своїх навчальних досягнень.

Також це допоможе уникнути зайвого хвилювання та зосередитися під час основної сесії саме на виконанні тестових завдань.

Які предмети обирають на пробне ЗНО

За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня процес реєстрації завершили майже 43 тисячі осіб, які замовили 67 005 тестувань.

Уже традиційно найбільше обрано тестувань з української мови та літератури, математики, англійської мови,

– зауважили в УЦОЯО.

Коли проходитиме пробне ЗНО-2022

В УЦОЯО нагадали, що пробне ЗНО відбудеться:

19 березня з української мови, української мови і літератури,

26 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов.

"У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета", – додали в УЦОЯО.

Додамо, що для успішної реєстрації на пробне ЗНО потрібно заповнити форму на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

Після цього зайти до особистого кабінету учасника ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу, за 5 – 7 днів перевірити факт зарахування коштів в особистому кабінеті.

Зверніть увагу Що не можна робити на пробному ЗНО-2022: перелік заборон для учасників

Скільки коштує пробне ЗНО у 2022 році? Ціна складає від 213 до 309 гривень в залежності від регіону проходження тестування: