Пробне ЗНО-2022: коли проходитиме та дата реєстрації

Зазначимо, що пробне ЗНО – платне. Вартість тестування визначать регіональні центри оцінювання якості освіти до 20 грудня. Минулого року ціна складала від 195 до 255 гривень (це залежить від місця проходження тестування).

До теми У 2022 році випускники мають право безкоштовно скласти ЗНО з 5 предметів, – УЦОЯО

Коли розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО? Реєстрація для участі в пробному ЗНО-2022 триватиме протягом 5 – 22 січня 2022 року на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне тестування відбудеться:

19 березня – з української мови, української мови і літератури;

26 березня – з усіх інших предметів (історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов).

У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного предмета.

Результати пробного ЗНО оприлюднять 25 березня з української мови, української мови і літератури та 1 квітня – з інших предметів. Для цього буде необхідно ввести свої відповіді у власному кабінеті на спеціальному сервісі від УЦОЯО.

Основа сесія ЗНО для випускників у цьому навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО.

Для вступу сертифікати будуть потрібні з трьох дисциплін, але жодна з них не є обов'язковою: все залежатиме від спеціальності, яку обере абітурієнт.

Читайте також МОН затвердило умови вступу до вишів у 2022 році: що мають знати абітурієнти

До слова, МОН змінило перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилили роль математики під час вступу до вишу. Так, математика стала другим обов'язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності:

Політологія,

Журналістика,

Соціальна робота,

Соціальне забезпечення.

Також для вступу на спеціальність "Міжнародні відносини" ЗНО з математики є третім конкурсним предметом замість кількох предметів на вибір. Для яких спеціальностей потрібне ЗНО з математики – читайте у статті.