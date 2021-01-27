Пробне ЗНО-2021: які предмети обрали та скільки учасників зареєструвалося по областях

27 січня 2021 , 17:19
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В Україні завершилася реєстрація на пробне ЗНО у 2021 році. Найбільше учасників, які виявили бажання пройти пробне тестування, зареєстрували у Києві, Львівській та Харківській областях. Які предмети обрали найбільше – читайте у матеріалі.

Джерело: Міністерство освіти і науки

Усього зареєструвалося майже 140 тисяч осіб. Хоча у 2020 році на пробне тестування зареєструвалися понад 218 тисяч учасників (але дехто обирав 2 предмети для проходження пробного ЗНО).

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Коли буде пробне ЗНО? Воно проходитиме 10 квітня 2021 року. Кожен зареєстрований учасник складе тест з одного предмета, але зможе додатково завантажити тестові зошити з інших предметів та пройти тестування вдома.

Які предмети найчастіше обирали на пробне ЗНО

Для проходження пробного ЗНО вибирали такі предмети:

  • українська мова і література – Київ (2 903), Львівська область (2 755), Харківська область (2 697);
  • українська мова – Дніпропетровська область (982), Київ (870), Львівська область (748);
  • історія України – Дніпропетровська область (714), м. Київ (711), Харківська область (709);
  • математика – Київ (4 057), Львівська область (3 263), Дніпропетровська область (3 105);
  • математика (завдання рівня стандарту) – Київ (947), Харківська область (544), Дніпропетровська область (532);
  • фізика – Київ (219), Харківська область (139), Дніпропетровська область(125);
  • хімія – Львівська область (122), Київ (94), Дніпропетровська область(88);
  • біологія – Харківська (379), Київ (373), Дніпропетровська область (309);
  • географія – Харківська (210), Київ (156), Дніпропетровська область (114);
  • англійська мова – Львівська область (3 882), Київ (2 398), Харківська область (2 064);
  • французька мова – Чернівецька область (11), Київ (8), Харківська область (7);
  • німецька мова – Львівська область (46), Київ (31), Закарпатська область (24);
  • іспанська мова – Львівська область (5), Київ (3), Дніпропетровська та Київська області (по 2 учасники).

Скільки учасників зареєструвалося по областях

  • Київ – 12 770 осіб;
  • Львівська область – 12 252 особи;
  • Харківська область – 10 725 осіб;
  • Дніпропетровська область – 10 379 осіб;
  • Одеська область – 8 491 особа;
  • Київська область – 6 058 осіб;
  • Вінницька область – 5 983 особи;
  • Івано-Франківська область – 5 841 особа;
  • Полтавська область – 5 526 осіб;
  • Хмельницька область – 5 385 осіб;
  • Волинська область – 4 906 осіб;
  • Тернопільська область – 4 895 осіб;
  • Рівненська область – 4 618 осіб;
  • Житомирська область – 4 522 особи;
  • Сумська область – 4 174 особи;
  • Черкаська область – 4 032 особи;
  • Донецька область – 3 862 особи;
  • Запорізька область – 3 823 особи;
  • Закарпатська область – 3 734 особи;
  • Чернівецька область – 3 356 осіб;
  • Чернігівська область – 3 269 осіб;
  • Кіровоградська область – 3 030 осіб;
  • Херсонська область – 2 877 осіб;
  • Миколаївська область – 2 831 особа;
  • Луганська область – 1 762 особи.

Зазначимо, що результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

До слова, 1 лютого 2021 року розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО. Участь є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,
24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
25 травня – англійська мова,
28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
1 червня – українська мова, українська мова і література,
4 червня – історія України,
7 червня – фізика,
10 червня – біологія,
15 червня – географія.