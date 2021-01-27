Пробне ЗНО-2021: які предмети обрали та скільки учасників зареєструвалося по областях
В Україні завершилася реєстрація на пробне ЗНО у 2021 році. Найбільше учасників, які виявили бажання пройти пробне тестування, зареєстрували у Києві, Львівській та Харківській областях. Які предмети обрали найбільше – читайте у матеріалі.
Джерело: Міністерство освіти і науки
Усього зареєструвалося майже 140 тисяч осіб. Хоча у 2020 році на пробне тестування зареєструвалися понад 218 тисяч учасників (але дехто обирав 2 предмети для проходження пробного ЗНО).
Цікаво Чи можуть запровадити ЗНО для дев’ятикласників у 2021 році: цікаві деталі
Коли буде пробне ЗНО? Воно проходитиме 10 квітня 2021 року. Кожен зареєстрований учасник складе тест з одного предмета, але зможе додатково завантажити тестові зошити з інших предметів та пройти тестування вдома.
Які предмети найчастіше обирали на пробне ЗНО
Для проходження пробного ЗНО вибирали такі предмети:
- українська мова і література – Київ (2 903), Львівська область (2 755), Харківська область (2 697);
- українська мова – Дніпропетровська область (982), Київ (870), Львівська область (748);
- історія України – Дніпропетровська область (714), м. Київ (711), Харківська область (709);
- математика – Київ (4 057), Львівська область (3 263), Дніпропетровська область (3 105);
- математика (завдання рівня стандарту) – Київ (947), Харківська область (544), Дніпропетровська область (532);
- фізика – Київ (219), Харківська область (139), Дніпропетровська область(125);
- хімія – Львівська область (122), Київ (94), Дніпропетровська область(88);
- біологія – Харківська (379), Київ (373), Дніпропетровська область (309);
- географія – Харківська (210), Київ (156), Дніпропетровська область (114);
- англійська мова – Львівська область (3 882), Київ (2 398), Харківська область (2 064);
- французька мова – Чернівецька область (11), Київ (8), Харківська область (7);
- німецька мова – Львівська область (46), Київ (31), Закарпатська область (24);
- іспанська мова – Львівська область (5), Київ (3), Дніпропетровська та Київська області (по 2 учасники).
Скільки учасників зареєструвалося по областях
- Київ – 12 770 осіб;
- Львівська область – 12 252 особи;
- Харківська область – 10 725 осіб;
- Дніпропетровська область – 10 379 осіб;
- Одеська область – 8 491 особа;
- Київська область – 6 058 осіб;
- Вінницька область – 5 983 особи;
- Івано-Франківська область – 5 841 особа;
- Полтавська область – 5 526 осіб;
- Хмельницька область – 5 385 осіб;
- Волинська область – 4 906 осіб;
- Тернопільська область – 4 895 осіб;
- Рівненська область – 4 618 осіб;
- Житомирська область – 4 522 особи;
- Сумська область – 4 174 особи;
- Черкаська область – 4 032 особи;
- Донецька область – 3 862 особи;
- Запорізька область – 3 823 особи;
- Закарпатська область – 3 734 особи;
- Чернівецька область – 3 356 осіб;
- Чернігівська область – 3 269 осіб;
- Кіровоградська область – 3 030 осіб;
- Херсонська область – 2 877 осіб;
- Миколаївська область – 2 831 особа;
- Луганська область – 1 762 особи.
Зазначимо, що результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.
До слова, 1 лютого 2021 року розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО. Участь є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.
Поділитися новиною
-
Скасування нового правопису, скандал з викладачкою та очне навчання – підсумки тижня в освіті28 січня , 20:46
-
Професорка університету Драгоманова назвала себе "представницею російської цивілізації"23 січня , 20:00
-
Чи можуть звільнити викладачку Більченко з університету Драгоманова: позиція МОН та вишу28 січня , 11:30