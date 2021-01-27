В Україні завершилася реєстрація на пробне ЗНО у 2021 році. Найбільше учасників, які виявили бажання пройти пробне тестування, зареєстрували у Києві, Львівській та Харківській областях. Які предмети обрали найбільше – читайте у матеріалі.

Джерело: Міністерство освіти і науки

Усього зареєструвалося майже 140 тисяч осіб. Хоча у 2020 році на пробне тестування зареєструвалися понад 218 тисяч учасників (але дехто обирав 2 предмети для проходження пробного ЗНО).

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Коли буде пробне ЗНО? Воно проходитиме 10 квітня 2021 року. Кожен зареєстрований учасник складе тест з одного предмета, але зможе додатково завантажити тестові зошити з інших предметів та пройти тестування вдома.

Які предмети найчастіше обирали на пробне ЗНО

Для проходження пробного ЗНО вибирали такі предмети:

українська мова і література – Київ (2 903), Львівська область (2 755), Харківська область (2 697);

українська мова – Дніпропетровська область (982), Київ (870), Львівська область (748);

історія України – Дніпропетровська область (714), м. Київ (711), Харківська область (709);

математика – Київ (4 057), Львівська область (3 263), Дніпропетровська область (3 105);

математика (завдання рівня стандарту) – Київ (947), Харківська область (544), Дніпропетровська область (532);

фізика – Київ (219), Харківська область (139), Дніпропетровська область(125);

хімія – Львівська область (122), Київ (94), Дніпропетровська область(88);

біологія – Харківська (379), Київ (373), Дніпропетровська область (309);

географія – Харківська (210), Київ (156), Дніпропетровська область (114);

англійська мова – Львівська область (3 882), Київ (2 398), Харківська область (2 064);

французька мова – Чернівецька область (11), Київ (8), Харківська область (7);

німецька мова – Львівська область (46), Київ (31), Закарпатська область (24);

іспанська мова – Львівська область (5), Київ (3), Дніпропетровська та Київська області (по 2 учасники).

Скільки учасників зареєструвалося по областях

Київ – 12 770 осіб;

Львівська область – 12 252 особи;

Харківська область – 10 725 осіб;

Дніпропетровська область – 10 379 осіб;

Одеська область – 8 491 особа;

Київська область – 6 058 осіб;

Вінницька область – 5 983 особи;

Івано-Франківська область – 5 841 особа;

Полтавська область – 5 526 осіб;

Хмельницька область – 5 385 осіб;

Волинська область – 4 906 осіб;

Тернопільська область – 4 895 осіб;

Рівненська область – 4 618 осіб;

Житомирська область – 4 522 особи;

Сумська область – 4 174 особи;

Черкаська область – 4 032 особи;

Донецька область – 3 862 особи;

Запорізька область – 3 823 особи;

Закарпатська область – 3 734 особи;

Чернівецька область – 3 356 осіб;

Чернігівська область – 3 269 осіб;

Кіровоградська область – 3 030 осіб;

Херсонська область – 2 877 осіб;

Миколаївська область – 2 831 особа;

Луганська область – 1 762 особи.

Зазначимо, що результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

До слова, 1 лютого 2021 року розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО. Участь є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.