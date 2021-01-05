5 січня розпочинається реєстрація на пробне ЗНО у 2021 році. Обрати для тестування можна лише оди предмет. Як зареєструватися для участі та всі деталі пробного ЗНО – читайте у матеріалі.

Отож, реєстрація на пробне ЗНО триватиме з вівторка, 5 січня, по вівторок, 19 січня, включно. Майбутні абітурієнти можуть перевірити свої знання перед основним оцінюванням, повідомляє 24 канал.

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Де зареєструватися на пробне ЗНО

Зареєструватися для участі у пробному ЗНО можна буде на сайті одного із дев’яти регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Так учасники з різних областей маю знайти свою серед перелічених та зареєструватися за посиланням:

Вінницьку, Житомирську та Хмельницьку області – обслуговує Вінницький центр;

Дніпропетровську і Запорізьку області – обслуговує Дніпропетровський центр;

Донецьку і Луганську області – обслуговує Донецький центр;

Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку та Тернопільську області – обслуговує Івано-Франківський центр;

Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області – обслуговує Київський центр;

Львівську, Рівненську та Волинську області – обслуговує Львівський центр;

Одеську і Кіровоградську області – обслуговує Одеський центр;

Харківську, Полтавську і Сумську області – обслуговує Харківський центр;

Херсонську і Миколаївську області, АРК Крим та Севастополь – обслуговує Херсонський центр.

Коли відбудеться пробне ЗНО

У 2021 року пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Для проходження пробного ЗНО можна буде вибрати лише один із предметів через карантинні обмеження.

Які предмети можна складати: українська мова; українська мова та література; історія України; математика; біологія; географія; фізика; хімія; англійська мова; іспанська мова; німецька мова; французька мова.

Інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО (запрошення)для осіб, які зареєструвалися та вчасно сплатили вартість тестування, буде розміщено в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО до 25 березня 2021 року.

Для допуску до пункту тестування учасник пробного ЗНО повинен пред’явити:

паспорт (свідоцтво про народження) або інший документ, що посвідчує особу;

запрошення для участі в пробному ЗНО-2021.

Окрім того, у 2021 році кожен з учасників пробному ЗНО зможе завантажити тестові зошити зі всіх цих предметів і пройти тестування вдома. Після цього відповіді потрібно буде ввести у форми на спеціальний сервіс, щоб побачити результати.

Коли будуть результати пробного ЗНО? Щоб дізнатися, як ви здали пробне ЗНО, потрібно буде ввести свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня.

Хто може скласти пробне ЗНО та для чого воно

Пробне ЗНО може пройти будь-хто з охочих, хто хоче перевірити рівень своїх знань.

Але реєстрація та участь у пробному ЗНО не означає автоматичну реєстрацію на основну сесію ЗНО. А результати пробного ЗНО не будуть зараховувати як оцінки за ДПА та не впливатимуть на конкурсний відбір до вишів.

Це насамперед можливість ознайомитися з процедурою тестування. За словами директорки УЦОЯО Тетяни Вакуленко, під час пробного ЗНО учасник виконуватиме завдання в реальних умовах. Це дасть змогу не розгубитися під час основного ЗНО, спланувати свій час та сконцентруватися на завданнях.

Скільки буде коштувати пробне ЗНО

Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде коливатися від 195 до 255 гривень. Різниця у вартості пов’язана з організацією пробного ЗНО у різних регіонах. Сюди входить вартість друку і доставки матеріалів і прогнозована кількістю учасників тестування.

Оплату за участь у пробному ЗНО-2021 необхідно здійснити до 23 січня 2021 року включно. Відомо, що підвищення вартості пробного ЗНО порівняно з попереднім роком пов’язане зі скороченням очікуваної кількості учасників і підвищенням оплати роботи співробітників.

Скільки коштує пробне ЗНО у різних регіонах – читайте у матеріалі.

Додамо, що у 2020 році пробне ЗНО скасували через зростання кількості хворих на COVID-19. Міністерство освіти повернуло його учасникам гроші на початку грудня.

Що відомо про основну сесію ЗНО

Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Безпосередньо основна сесія ЗНО в Україні пройде з 21 травня по 5 червня 2021 року за таким порядком:

21 травня – ЗНО з хімії;

24 травня – ЗНО з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – ЗНО з англійської мови;

28 травня – ЗНО з математики;

1 червня – ЗНО з української мови, української мови і літератури;

4 червня – ЗНО з історії України;

7 червня – ЗНО з фізики;

10 червня – ЗНО з біології;

5 червня – ЗНО з географії.

У 2021 році випускники зможуть складати ЗНО максимум з п’яти предметів, а не з чотирьох, як це було раніше.

Також з цього року необов'язково складати ЗНО з української літератури. Вперше у 2021 абітурієнт зможе обрати зовнішнє незалежне оцінювання, яке він хоче пройти, – лише з української мови або з української мови і літератури.

До того ж, математика вперше стане обов’язковим предметом для випускників шкіл для отримання атестату. Щоб отримати документ про повну загальну середню освіту, треба обрати чотири предмети: українська мова і математика одразу є обов’язковими, один предмет на вибір (історія України чи іноземна мова) та ще один предмет на вибір учня.