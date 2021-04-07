Пробне ЗНО перенесли для учнів з Миколаївської області: деталі

Через посилення карантин та припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО для учнів Миколаєва також перенесли. Його проведуть 24 квітня, як і в Києві та Чернігівській області.

Чому перенесли пробне ЗНО

В УЦОЯО наголосили, що припинення роботи громадського транспорту учасники пробного ЗНО у Миколаївській області просто не зможуть доїхати до пунктів тестувань.

До теми Основну сесію ЗНО також можуть перенести, – освітній експерт

Так, вже у 3 регіонах перенесли пробне ЗНО – у Києві, а також Миколаївській та Чернігівській областях. Там його будуть проводити 24 квітня.

Водночас в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня. Результати пробного тестування (за шкалами 1 – 12 балів, 100 – 200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах учнів до 30 квітня.

В УЦОЯО додали, що учасники, які проходитимуть пробне оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді на завдання до сервісу 10 – 14 квітня. А учасники з Києва, Миколаївської та Чернігівської областей зможуть занести свої відповіді на тест з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Що кажуть у МОН

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що таке рішення було вимушеним, і така позиція УЦОЯО є абсолютно логічною.

Прошу вступників та їхніх батьків із розумінням поставитися до переносу пробного тестування та використати цей додатковий час із максимальною користю – для підготовки,

– додав Шкарлет.

Учні просять не дивитися завдання до пробного ЗНО

Основну сесію ЗНО цьогоріч скасовувати не будуть, навіть якщо введуть локдаун. Однак формат тестування можуть змінити

Цікаво, що учасники можуть ознайомитися з іншими тестами онлайн. Наприклад, якщо учасник з Києва проходить пробне ЗНО з якогось предмету 24 квітня й внесе свої відповіді в період з 24 до 28 квітня, він він все одно може 10 квітня ознайомитися із завданнями тестів з інших предметів.

Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні уже 11 квітня, але ми просимо тих учасників, які проходитимуть оцінювання пізніше, утриматися від ознайомлення із матеріалами тестів,

– написали в УЦОЯО.

За їх словами, це потрібно для того, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії і зрозуміти, на що очікувати під час основної сесії ЗНО. Тож, учням пропонують бути чесним із собою.

Як буде проходити пробне ЗНО

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів впродовж усього періоду оцінювання:

перебувати в масках,

мати маленькі дезінфектори й користуватися ними,

дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

До слова, усього на пробне тестування зареєструвалося майже 140 тисяч осіб. Для проходження пробного ЗНО найбільше вибирали такі предмети: