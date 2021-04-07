Пробне ЗНО перенесли для учнів з Миколаївської області: деталі
Через посилення карантин та припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО для учнів Миколаєва також перенесли. Його проведуть 24 квітня, як і в Києві та Чернігівській області.
Чому перенесли пробне ЗНО
В УЦОЯО наголосили, що припинення роботи громадського транспорту учасники пробного ЗНО у Миколаївській області просто не зможуть доїхати до пунктів тестувань.
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Так, вже у 3 регіонах перенесли пробне ЗНО – у Києві, а також Миколаївській та Чернігівській областях. Там його будуть проводити 24 квітня.
Водночас в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня. Результати пробного тестування (за шкалами 1 – 12 балів, 100 – 200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах учнів до 30 квітня.
В УЦОЯО додали, що учасники, які проходитимуть пробне оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді на завдання до сервісу 10 – 14 квітня. А учасники з Києва, Миколаївської та Чернігівської областей зможуть занести свої відповіді на тест з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).
Що кажуть у МОН
Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що таке рішення було вимушеним, і така позиція УЦОЯО є абсолютно логічною.
Прошу вступників та їхніх батьків із розумінням поставитися до переносу пробного тестування та використати цей додатковий час із максимальною користю – для підготовки,
– додав Шкарлет.
Учні просять не дивитися завдання до пробного ЗНО
Цікаво, що учасники можуть ознайомитися з іншими тестами онлайн. Наприклад, якщо учасник з Києва проходить пробне ЗНО з якогось предмету 24 квітня й внесе свої відповіді в період з 24 до 28 квітня, він він все одно може 10 квітня ознайомитися із завданнями тестів з інших предметів.
Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні уже 11 квітня, але ми просимо тих учасників, які проходитимуть оцінювання пізніше, утриматися від ознайомлення із матеріалами тестів,
– написали в УЦОЯО.
За їх словами, це потрібно для того, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії і зрозуміти, на що очікувати під час основної сесії ЗНО. Тож, учням пропонують бути чесним із собою.
Як буде проходити пробне ЗНО
Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів впродовж усього періоду оцінювання:
- перебувати в масках,
- мати маленькі дезінфектори й користуватися ними,
- дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.
До слова, усього на пробне тестування зареєструвалося майже 140 тисяч осіб. Для проходження пробного ЗНО найбільше вибирали такі предмети:
- українська мова і література;
- українська мова;
- історія України;
- математика (стандарт і профільний рівень);
- англійська мова;
- фізика;
- хімія;
- біологія.
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