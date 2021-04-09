Цього року на пробне ЗНО записалося на 70 тисяч менше охочих, ніж минулого. Так, учасниками пробного тестування у 2021 році стали понад 142 тисячі школярів.

До теми Зміни у шкільному харчуванні, перенесення пробного ЗНО та заяви МОН – підсумки тижня в освіті

Чому та де перенесли пробне ЗНО

Пробне ЗНО для випускників Києва, Миколаївської та Чернігівської області перенесли. А все через те, що учні не мають можливості через посилення карантину доїхати до місць проведення тестування.

Що кажуть у МОН? Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що таке рішення було вимушеним, і така позиція УЦОЯО є абсолютно логічною.

Прошу вступників та їхніх батьків із розумінням поставитися до переносу пробного тестування та використати цей додатковий час із максимальною користю – для підготовки,

– додав Шкарлет.

У Міносвіти пояснили, що учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді в персональні електронні кабінети впродовж 10 – 14 квітня.

А учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей зможуть це зробити, відповідно, з 24 до 28 квітня.

Результати пробного ЗНО розмістять в особистих кабінетах усіх учасників до 30 квітня, а відеокоментарі до завдань будуть доступні 11 квітня.

Зазначимо, що ЗНО перенесли поки що лише для трьох областей. Але випускники мають стежити за офіційними ресурсами МОН та центрів оцінювання, аби перед 10 квітня дізнатися, чи не перенесені пробні ЗНО в їхньому регіоні на іншу дату.

Можна лишатися вдома

МОН та регіональні центри оцінювання закликали випускників пробного ЗНО за наявності будь-яких симптомів коронавірусу залишатися вдома і не приходити на пробні ЗНО.

Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров'я,

– йдеться у повідомленні МОН.

Натомість тих, хто прийде на тестування, закликають бути максимально відповідальними та дотримуватися правил безпеки, зокрема весь час бути в масці.

Як буде проходити пробне ЗНО та які документи потрібні

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів впродовж усього періоду оцінювання:

перебувати в масках,

мати маленькі дезінфектори й користуватися ними,

дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

До пунктів тестування учні мають з'явитися до 10:50. Тестування розпочнеться близько 11:00.

На тестування з собою варто взяти:

1 – 2 ручки з чорнилом чорного кольору,

пляшку з питною водою без етикетки,

засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності:

паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу);

запрошення-перепустки.

Адреси пунктів пробного тестування зазначені у запрошеннях-перепустках, які були розміщені в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Для входу до особистого кабінету учасника необхідно ввести логін та пароль, отримані від регіонального центру. Щоб роздрукувати запрошення-перепустку, потрібно скористатися опцією "Сформувати запрошення-перепустку" – документ сформується у форматі PDF і завантажиться автоматично.

До слова, МОН створило можливості пройти пробні оцінювання з інших предметів дистанційно. Зробити це можна в особистих кабінетах випускників, завантаживши завдання з будь-якого предмета.

А що з основною сесією ЗНО

У МОН обіцяють, що основну сесію ЗНО цього року скасовувати не будуть, навіть якщо введуть локдаун. Однак формат тестування можуть змінити.

Загалом на ЗНО-2021 зареєструвалося близько 320 тисяч людей. Розпочатися воно має 21 травня тестуванням з хімії, а закінчитися 15 червня – останнє ЗНО з географії.



Дати ЗНО у 2021 році / Фото МОН

Як буде проходити ЗНО у 2021 році? У стандартних аудиторіях традиційно перебуватимуть 15 учасників і двоє інструкторів. Така кількість осіб у класах дозволяє дотриматися безпечних умов – учасники під час проходження тестування будуть знаходитися на безпечній відстані один від одного – 1,2 метри,

Обов’язково учасники ЗНО повинні мати при собі маски або респіратори й індивідуальні санітайзери. А на вході в пункти тестування будуть розміщені загальні санітайзери.