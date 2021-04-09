Цього року на пробне ЗНО записалося на 70 тисяч менше охочих, ніж минулого. Так, учасниками пробного тестування у 2021 році стали понад 142 тисячі школярів.
До теми Зміни у шкільному харчуванні, перенесення пробного ЗНО та заяви МОН – підсумки тижня в освіті
Чому та де перенесли пробне ЗНО
Пробне ЗНО для випускників Києва, Миколаївської та Чернігівської області перенесли. А все через те, що учні не мають можливості через посилення карантину доїхати до місць проведення тестування.
Що кажуть у МОН? Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що таке рішення було вимушеним, і така позиція УЦОЯО є абсолютно логічною.
Прошу вступників та їхніх батьків із розумінням поставитися до переносу пробного тестування та використати цей додатковий час із максимальною користю – для підготовки,
– додав Шкарлет.
У Міносвіти пояснили, що учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді в персональні електронні кабінети впродовж 10 – 14 квітня.
А учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей зможуть це зробити, відповідно, з 24 до 28 квітня.
Результати пробного ЗНО розмістять в особистих кабінетах усіх учасників до 30 квітня, а відеокоментарі до завдань будуть доступні 11 квітня.
Можна лишатися вдома
МОН та регіональні центри оцінювання закликали випускників пробного ЗНО за наявності будь-яких симптомів коронавірусу залишатися вдома і не приходити на пробні ЗНО.
Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров'я,
– йдеться у повідомленні МОН.
Натомість тих, хто прийде на тестування, закликають бути максимально відповідальними та дотримуватися правил безпеки, зокрема весь час бути в масці.
Як буде проходити пробне ЗНО та які документи потрібні
Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів впродовж усього періоду оцінювання:
- перебувати в масках,
- мати маленькі дезінфектори й користуватися ними,
- дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.
До пунктів тестування учні мають з'явитися до 10:50. Тестування розпочнеться близько 11:00.
На тестування з собою варто взяти:
- 1 – 2 ручки з чорнилом чорного кольору,
- пляшку з питною водою без етикетки,
- засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.
Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності:
- паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу);
- запрошення-перепустки.
Адреси пунктів пробного тестування зазначені у запрошеннях-перепустках, які були розміщені в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти.
До слова, МОН створило можливості пройти пробні оцінювання з інших предметів дистанційно. Зробити це можна в особистих кабінетах випускників, завантаживши завдання з будь-якого предмета.
А що з основною сесією ЗНО
У МОН обіцяють, що основну сесію ЗНО цього року скасовувати не будуть, навіть якщо введуть локдаун. Однак формат тестування можуть змінити.
Загалом на ЗНО-2021 зареєструвалося близько 320 тисяч людей. Розпочатися воно має 21 травня тестуванням з хімії, а закінчитися 15 червня – останнє ЗНО з географії.
Дати ЗНО у 2021 році / Фото МОН
Як буде проходити ЗНО у 2021 році? У стандартних аудиторіях традиційно перебуватимуть 15 учасників і двоє інструкторів. Така кількість осіб у класах дозволяє дотриматися безпечних умов – учасники під час проходження тестування будуть знаходитися на безпечній відстані один від одного – 1,2 метри,
Обов’язково учасники ЗНО повинні мати при собі маски або респіратори й індивідуальні санітайзери. А на вході в пункти тестування будуть розміщені загальні санітайзери.