Цього року на пробне ЗНО записалося на 70 тисяч менше охочих, ніж минулого. Так, учасниками пробного тестування у 2021 році стали понад 142 тисячі школярів.

До теми Зміни у шкільному харчуванні, перенесення пробного ЗНО та заяви МОН – підсумки тижня в освіті

Чому та де перенесли пробне ЗНО

Пробне ЗНО для випускників Києва, Миколаївської та Чернігівської області перенесли. А все через те, що учні не мають можливості через посилення карантину доїхати до місць проведення тестування.

Що кажуть у МОН? Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що таке рішення було вимушеним, і така позиція УЦОЯО є абсолютно логічною.

Прошу вступників та їхніх батьків із розумінням поставитися до переносу пробного тестування та використати цей додатковий час із максимальною користю – для підготовки,
– додав Шкарлет.

У Міносвіти пояснили, що учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді в персональні електронні кабінети впродовж 10 – 14 квітня.

А учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей зможуть це зробити, відповідно, з 24 до 28 квітня.

Результати пробного ЗНО розмістять в особистих кабінетах усіх учасників до 30 квітня, а відеокоментарі до завдань будуть доступні 11 квітня.

Можна лишатися вдома

МОН та регіональні центри оцінювання закликали випускників пробного ЗНО за наявності будь-яких симптомів коронавірусу залишатися вдома і не приходити на пробні ЗНО.

Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров'я,
– йдеться у повідомленні МОН.

Натомість тих, хто прийде на тестування, закликають бути максимально відповідальними та дотримуватися правил безпеки, зокрема весь час бути в масці.

Як буде проходити пробне ЗНО та які документи потрібні

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів впродовж усього періоду оцінювання:

  • перебувати в масках,
  • мати маленькі дезінфектори й користуватися ними,
  • дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

До пунктів тестування учні мають з'явитися до 10:50. Тестування розпочнеться близько 11:00.

На тестування з собою варто взяти:

  • 1 – 2 ручки з чорнилом чорного кольору,
  • пляшку з питною водою без етикетки,
  • засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності:

  • паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу);
  • запрошення-перепустки.

Адреси пунктів пробного тестування зазначені у запрошеннях-перепустках, які були розміщені в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти.

До слова, МОН створило можливості пройти пробні оцінювання з інших предметів дистанційно. Зробити це можна в особистих кабінетах випускників, завантаживши завдання з будь-якого предмета.

А що з основною сесією ЗНО

У МОН обіцяють, що основну сесію ЗНО цього року скасовувати не будуть, навіть якщо введуть локдаун. Однак формат тестування можуть змінити.

Загалом на ЗНО-2021 зареєструвалося близько 320 тисяч людей. Розпочатися воно має 21 травня тестуванням з хімії, а закінчитися 15 червня – останнє ЗНО з географії.

ЗНО 2021
Дати ЗНО у 2021 році / Фото МОН

Як буде проходити ЗНО у 2021 році? У стандартних аудиторіях традиційно перебуватимуть 15 учасників і двоє інструкторів. Така кількість осіб у класах дозволяє дотриматися безпечних умов – учасники під час проходження тестування будуть знаходитися на безпечній відстані один від одного – 1,2 метри,

Обов’язково учасники ЗНО повинні мати при собі маски або респіратори й індивідуальні санітайзери. А на вході в пункти тестування будуть розміщені загальні санітайзери.