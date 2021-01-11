Лише за перший тиждень реєстрації на участь у пробному ЗНО у 2021 році вже подали 62 тисячі заявок. Зазначимо, що реєстрація триватиме до вівторка, 19 січня.

Тож, сайти регіональних центрів оцінювання якості освіти отримали понад 62 тисяч заявок на участь у пробному ЗНО, проте повністю процес реєстрації (після здійснення оплати) завершили лише 13 178 осіб, повідомляє УЦОЯО.

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Кожен зареєстрований може самостійно перевірити в кабінеті учасника пробного ЗНО факт надходження коштів (через сім календарних днів з моменту оплати).

Зареєструватися можна до 19 січня включно. А саме пробне ЗНО пройде 10 квітня 2021 року.

Зазначимо, що через пандемію COVID-19 у 2021 році кожен учасник пробного ЗНО зможе вибрати лише один предмет для проходження тестування, повідомляє сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

Участь у пробному тестуванні є платною. Цього року вартість складання пробного тесту коливається від 195 до 255 гривень в залежності від регіону проживання учасника. Деталі про ціни у кожному регіоні – можна прочитати тут.

Реєстрація учасників пробного ЗНО здійснюватиметься до 19 січня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Зареєструватися можна за посиланням:

Вінницьку, Житомирську та Хмельницьку області – обслуговує Вінницький центр;

Дніпропетровську і Запорізьку області – обслуговує Дніпропетровський центр;

Донецьку і Луганську області – обслуговує Донецький центр;

Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку та Тернопільську області – обслуговує Івано-Франківський центр;

Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області – обслуговує Київський центр;

Львівську, Рівненську та Волинську області – обслуговує Львівський центр;

Одеську і Кіровоградську області – обслуговує Одеський центр;

Харківську, Полтавську і Сумську області – обслуговує Харківський центр;

Херсонську і Миколаївську області, АРК Крим та Севастополь – обслуговує Херсонський центр.

Окрім того, у 2021 році кожен з учасників пробному ЗНО зможе завантажити тестові зошити зі всіх цих предметів і пройти тестування вдома. Після цього відповіді потрібно буде ввести у форми на спеціальний сервіс, щоб побачити результати.