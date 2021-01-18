В Україні реєстрація на пробне ЗНО-2021 почалася 5 січня. А 19 січня – останній день, коли можна зареєструватися. Скільки учнів вже зареєструвалося та які предмети обирають найбільше?

Наразі для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання повністю зареєструвалося вже 85 тисяч осіб, але загалом сформовано понад 145 тисяч заявок для участі, повідомляє сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

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Тож, 19 січня – це останній день для реєстрації. Проте сплатити кошти можна і пізніше, в терміни, зазначені на сайтах регіональних центрів.

Як зареєструватися на пробне ЗНО? Зареєструватися для участі у пробному ЗНО можна буде на сайті одного із дев’яти регіональних центрів оцінювання якості освіти. Так учасники з різних областей мають знайти свою серед перелічених. А знайти посилання на реєстрацію можна тут.

Які предмети обирають учні для пробного ЗНО

Для складання пробного ЗНО у 2021 році українці обирають такі предмети:

українська мова і література – 21 857 осіб;

українська мова – 6 321 особа;

історія України – 5 231 особа;

математика – 24 210 осіб;

математика (завдання рівня стандарту) – 3 906 осіб;

фізика – 1 134 особи;

хімія – 750 осіб;

біологія – 2 639 осіб;

географія – 1 040 осіб;

англійська мова – 17 722 особи;

французька мова – 41 особа;

німецька мова – 143 особи;

іспанська мова – 6 осіб.

Кожен зареєстрований може самостійно перевірити в кабінеті учасника пробного ЗНО факт надходження коштів.

Що відомо про пробне ЗНО

Пробне ЗНО пройде 10 квітня 2021 року. Зазначимо, що через пандемію COVID-19 у 2021 році кожен учасник пробного ЗНО зможе вибрати лише один предмет для проходження тестування. Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня.

Проте у 2021 році кожен з учасників пробного ЗНО зможе завантажити тестові зошити зі всіх цих предметів і пройти додаткове тестування вдома. Після цього відповіді потрібно буде ввести у форми на спеціальний сервіс, щоб побачити результати.

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До того ж, участь у пробному тестуванні є платною. Цього року вартість складання пробного тесту коливається від 195 до 255 гривень в залежності від регіону проживання учасника.

Зазначимо, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО чи ДПА.