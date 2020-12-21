Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні-2021 триватиме з 5 по 19 січня. Вартість тестування залежатиме від регіону та в середньому становитиме 225 гривень.

Зареєструватися на пробне ЗНО можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Про це повідомили в УЦОЯО.

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Це потрібно зробити у період від 5 до 19 січня включно.

Вартість проведення пробного тестування відрізнятиметься за регіонами та коливатиметься у межах від 195 до 255 гривень.

Це пов'язано з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у певному регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо,

– пояснюють в УЦОЯО.

Там також додали, що загалом ціна на пробне ЗНО у 2021 буде вищою, ніж це було у 2020 році. Це пов'язане зі зменшенням очікуваної кількості тестувань та підвищенням оплати праці працівників І тарифного розряду.

"Через складну ситуацію з поширенням СOVID-19 у 2021 році кожний учасник чи учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, тому одиниця послуги стане суттєво дорожчою", – уточнюють у Центрі.

У відомстві додають, що розуміють негативні наслідки підвищення вартості тестування. Крім того, там намагаються компенсувати їх додатковими можливостями.

Що пропонують учасникам пробного ЗНО

Охочі зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома.

Після цього внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Також підготують відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021. Експерти проаналізують завдання та порекомендують, як отримати найвищий бал на ЗНО.

Зверніть увагу! "Приватбанк" до 1 грудня мав повернути гроші всім учасникам за скасоване пробне ЗНО у 2020 році. Але гроші виплатили понад 171 тисячі українців, а це 78,2 % від загальної кількості учасників.