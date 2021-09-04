ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Світовий банк та OECD пояснили, як трансформувалася освітня система та провели опитування "Що буде далі в освіті". Опитування пройшли міністерства освіти 143 країн світу. Головні висновки та прогнози на навчальний рік читайте у статті.

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Яким труднощів та проблем чекати

Тривалість періоду закриття шкіл на карантин значно відрізняється у різних країнах, проте проблеми, з якими вони стикнулися, виявилися дуже схожими.

Які проблеми виникли у школах у 2020 – 2021 навчальному році:

Зміна структури навчального процесу

Через пандемію у 41 % країн, що взяли участь у дослідженні, продовжили навчальний рік на літо. У 42 % – змістити акценти на певні предмети, прибравши кількість годин для менш пріоритетних занять.

Діти почали відставати від навчального плану

Освітній процес перервався досить раптово, тому більшість тем довелося пройти у прискореному та коротшому форматі. Менше третини країн спромоглися провести національний зріз знань, аби визначити рівень відставання у розумінні матеріалу.

І ці дані невтішні. Наприклад, діти в сільській місцевості у Кенії втратили в середньому 3,5 місяці, а учні Ефіопії вивчили лише 30 – 40 % усього навчального матеріалу за рік.

Неможливість дистанційного навчання

Лише 58 % країн з низьким рівнем доходу змогли минулого року впровадити онлайн-систему дистанційного навчання. У більшості ж із них освіта проводилася за допомогою теле- та радіосистем.



Дистанційне навчання / Фото vseosvita.ua

А в деяких регіонах близько 48% учнів взагалі не можна було залучити в процес дистанційного навчання через відсутність необхідної інфраструктури. Загалом у світі 463 мільйони учнів (а це 31 %) залишилися без можливості здобувати освіту.

Необхідність підтримки вчителів

У зв’язку з переходом на дистанційну освіту та зі зміною форматів навчання у майже 80% країн для вчителів довелося надавати психологічну та емоційну підтримку.

Брак фінансування

Менше половини країн змогли у 2020 році підвищити бюджетні видатки на освіту. А вже цього року це запланували зробити вже 60% країн.

Експерти додають, що менш освічений людський ресурс може призвести до втрати продуктивності на ринку праці майбутнього.

Які зміни у навчання відбулися

Необхідність зміни навчальних форматів дозволила багатьом освітянам проявити навички кризового менеджменту та креативності. Тож, у цьому навчальному році школи чекають нові зміни.

Нові формати навчання

94 % країн у дистанційному навчальному процесі використовують декілька каналів комунікації. Наприклад, дослідники Іллінойського університету розробили для студентів-хіміків аналог домашнього обладнання, яке відправляють поштою. Тому кожен може сформувати вдома невелику лабораторію і навчитися наочно.

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Подібні набори необхідного обладнання, з яким можна займатися вдома, в цілому використовують у понад 82% країн.

Окрім того, вже зараз непогано розвинені навчальні застосунки доповненої реальності: якщо на Google Play чи AppStore ввести "AR" + назву будь-якого предмету англійською, ви побачите, що там уже є безліч варіацій. Від періодичної таблиці до об’ємних зображень тіла людини – все це через екран смартфону можна розмістити просто у кімнаті

Зміни в перевірці знань

За останні два роки за часів пандемії довелося змінити тести, іспити та контрольні. Цікаво, що всього 30% країн тимчасово скасували тестування у початковій школі, і 18 % — у старших класах.

А в більшості випадків дати перевірки знань просто перенесли. Також в умовах карантину цікаво проходить тестування на знання англійської мови TOEFL. Його можна пройти вдома під онлайн-наглядом екзаменатора. Перед складанням іспиту треба показати на камеру усе приміщення, сидіти так, щоб тебе було максимально видно, а кожне нове завдання надсилатиметься на пошту поступово.

Це ще один вихід для складання іспитів у нових умовах, що дозволить більшій кількості учнів, які не мають змоги фізично приїхати до пунктів тестування, таки отримати шанс на освіту.

Фінансування освіти бізнесом

Додаткова підготовка вчителів, нові освітні матеріали, зміна навчальних планів та навіть закупівлі засобів безпеки – це все потребує збільшення видатків на освіту, які нелегко знайти.

У країнах з високим рівнем достатку на одного учня в рік виділяють понад 10 тисяч доларів, а в країнах з низьким — до 1000 доларів.

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Деякі бізнеси побачили в додатковій підтримці освіти перевагу і для себе. Наприклад, Amazon закупила 8200 ноутбуків для учнів Сіетлу та допомагала доставляти по місту шкільні обіди.

Гібридні моделі навчання

Змішані або гібридні моделі навчання з’явилися за карантин у різноманітних проявах. Деякі вчителі записували теоретичний матеріал у формі відео, які можна переглянути будь-коли, а впродовж уроку обговорювали враження та реальні проблеми.

Інші вчителі вчили групами, в яких кожен учень чергував самостійне освоєння матеріалу з консультаціями і зустрічами з учителем наживо.



Навчання під час карантину / Фото News18

Організація Learning Policy Institute зазначає, що нова комплексна модель навчання повинна дбати про раннє залучення дітей у навчальний процес; синхронізацію у вивченні матеріалу між школою і гуртками та організувати часткову роботу з учителем сам на сам чи у маленьких групах.

Що буде далі у 2021 – 2022 навчальному році

Звичайне відвідування школи вже не здатне задовольнити усі потреби учнів. Основний акцент в освіті слід зробити на:

організацію зручного формату практичних занять,

надання доступу до дистанційного навчання якомога більшій кількості учнів,

залучення бізнес-сектору у процес освіти і її фінансування,

переформатування системи оцінювання і тестування.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що школярі розпочнуть навчання очно без дистанційних уроків. Він переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

Всі учні початкової школи навчатимуться без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах. Водночас вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток.

Інші карантинні правила у школах:

Якщо в учня виявили симптоми COVID-19, він повинен одразу одягнути маску та ізолюватися у спеціально відведене приміщенні закладу. А в класі потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь.

Якщо випадок коронавірусу в школяра підтвердиться, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.

Директор школи має створити графік, за яким відбувається допуск учнів до приміщення. У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.

Пересування учнів між навчальними кабінетами, аудиторіями повинно бути мінімізованим. Бажано проводити уроки впродовж дня для одного і того ж класу. За можливості треба забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі.

Після кожного уроку треба проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин. Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно очистити і дезінфікувати поверхні (в тому числі дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо).

На всіх входах до школи треба організувати місця для обробки рук антисептиками. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників. Використання багаторазових рушників заборонено.