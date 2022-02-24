Про це йдеться у звіті голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака за 2021 рік.

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Загалом минулого року Держслужба якості освіти провела майже 300 інституційних аудитів шкіл.

Що позитивного помітили в школах

За підсумками інституційних аудитів виокремлено позитивні тенденції як у сільських, так і в міських школах. Зокрема, йдеться про:

застосування вчителями технологій компетентнісного навчання,

розроблення і реалізація планів заходів на запобігання булінгу,

формування інклюзивного, розвивального та мотивувального освітнього простору,

роботу над забезпеченням комфортних і безпечних умов навчання й праці.

Також до позитивних тенденцій варто віднести увагу вчителів до планування своєї педагогічної діяльності, адаптації навчальної програми до особливостей конкретного класу та використання вчителями цифрових технологій.

Які проблеми виявили

Водночас школи мають труднощі в організації освітнього середовища, частину яких мають вирішити засновники.

Серед труднощів у Держслужбі виділяють те, що лише близько 10% учителів застосовують інформаційно-комунікаційні технології для оволодіння іншими ключовими, крім компетентностями.

Окрім того, у половині шкіл формувальне оцінювання застосовують лише в початковій школі. У більшості школах, де навчаються учні з особливими освітніми потребами, немає ресурсних кімнат (до того ж, лише третина наявних ресурсних кімнат облаштовані повністю).

Архітектурна доступність будівель та приміщень у філіях опорних шкіл забезпечена гірше, ніж у решти закладів освіти. У 12% шкіл контингент учнів перевищує проєктну потужність.

До слова, не всі українські школи мають доступ до швидкісного інтернету, що дозволяє використовувати відеозв'язок. Хоча звичайний інтернет мають майже всі школи. Також відомо, що до державного електронного журналу під’єднані майже 700 шкіл.