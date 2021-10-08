Міський голова Руслан Марцінків розповів, що підроблені довілки були завірені печатками франківських поліклінік, яких на цей час вже не існує.

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За його словами, наприклад, є довідки, підписані поліклінікою № 2 та № 3, яких не існує, тому що вони були ліквідовані ще три роки тому.

Тобто печатки поліклінік є підроблені, бо цих закладів вже не існує. Таких фактів, на жаль, є багато. Також поліція доповідала, що були знайдені сайти, на яких у відкритому доступі продавалися довідки вакцинації по півтори тисячі гривень,

– заявив Марцінків.

Мер Івано-Франківська додав, що факти підробки COVID-довідок є по всій Україні. Поліція вже веде розслідування.

Руслан Марцінків додав, що всю інформацію подали в поліцію. Але він не назвав навчальні заклади та імена вчителі, які мали підроблені сертифікати про вакцинацію.

Для кого вакцинація є обов'язковою? МОЗ затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, до списку входять і освітяни – вихователі, вчителі та викладачі. Тож якщо вони не зроблять щеплення проти COVID-19, їх відсторонять від роботи у закладі освіти.

До слова, мер Івано-Франківська раніше анонсував приз в один мільйон гривень школі, яка першою вакцинує всіх вчителів від коронавірусу. Тепер стало відомо, який навчальний заклад переміг – Вовчинецька гімназія, там отримали щеплення всі 44 працівники.