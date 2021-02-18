В школах Одеси хочуть запровадити уроки фінансової грамоти. Факультативність чи обов'язковість предмета поки обговорюється.

Таку пропозицію висунули члени постійної Комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму в Одеській області.

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Відповідну заяву вже підготували на розгляд Верховною Радою України, а остаточне рішення щодо впровадження предмета в школах буде прийнято на сесії обласної ради, яка відбудеться 19 лютого.

Голова комісії Марина Зінченко розповіла, що розвиток навичок фінансової грамотності у дітей зараз як ніколи є пріоритетним.

Фінансова грамотність стане запорукою успіху школярів у дорослому житті, і згодом буде допомагати країні розвиватися загалом,

– вважає Зінченко.

Школярам планують розповідати про громадську відповідальність у галузі сплати податків, а також навчатимуть розумінню бюджету, зокрема для чого він потрібен та на що з нього йдуть гроші.

Факультативність чи обов'язковість фінансової грамоти у школах Одеси поки обговорюється. Якщо Верховна Рада та Кабінет Міністрів України підтримають дане рішення, то предмет можна буде запроваджувати як обов'язковий.

Додамо, що в деяких школах Одеської області практика проведення таких уроків вже існує, але предмет викладають в межах факультативу та нерегулярно.