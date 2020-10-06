Міністерство освіти і науки України наголосили, що відтермінування постанови уряду № 822 про підвищення зарплат у жодному разі не вплине на умови оплати праці педагогів. Тобто вчителі таки отримають більшу зарплату впродовж року.

Уряд ухвалив проєкт бюджету, який передбачає фінансування освіти на суму 173,8 мільярда гривень. Зокрема, збільшать і зарплати вчителям – з січня 2021 року розміри заплат на 20%, а з липня – ще на 8,3%, передає МОН.

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За інформацією Мінфіну, бюджет 2021 року є збалансованим і фінансово забезпеченим. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат передбачені.

Водночас, у зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування на реалізацію постанови Кабміну № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" у 2021 році, уряд вирішив призупинити її до 31 грудня 2021 року.

Проте відтермінування цієї постанови не передбачає змін в умовах оплати праці педагогам, які діють на сьогодні, а саме: встановлення доплат, надбавок, підвищень зарплат.