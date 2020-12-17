24 канал зібрав важливу інформацію в сфері освіти. Зокрема, про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти, гроші в бюджеті-2021 на освіту та про те, як навчатимуть школярів під час карантину. Читайте головні новини та події в українській освіті цього тижня – з 14 по 18 грудня.

Призначення Шкарлета міністром освіти

Верховна Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів, повідомляє 24 канал.

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Як депутати голосували за призначення Шкарлета:

"Слуга народу" – 171;

"Опозиційна платформа – "За життя" – 20;

"Партія "За майбутнє" – 12;

"Довіра" – 16;

Позафракційні – 7.

Але після голосування, коли Шкарлет складав присягу, деякі депутати кричали "Ганьба". Водночас інші раділи за новоспеченого міністра освіти.

Голосування за Шкарлета та його присяга з гучними криками "Ганьба!": відео



Додамо, що раніше освітній комітет не підтримав призначення Шкарлета на посаду очільника МОН. За словами депутатки Наталії Піпи, комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на посаду міністра освіти і науки. "Комітет рекомендував Верховній Раді визначитися, тож відповідь щодо призначення Шкарлета буде 17 грудня в залі парламенту", – додала вона.

Наукова спільнота України теж виступала із закликом не призначати Шкарлета міністром освіти і науки. Вони виступають проти його кандидатури, оскільки репутацію він має негативну.

Затвердження пана Шкарлета міністром освіти і науки сигналізуватиме для міжнародної спільноти про підтримку плагіату і недоброчесності в науці та освіті на державному рівні та про небезпеку згортання реформ і повернення до минулого,

– написали науковці.

Навчання учнів під час карантину (з 19 грудня)

Уряд вводить суворіший карантин через COVID-19 з 19 грудня до 28 лютого 2021 року. Зокрема, деякі обмеження стосуватимуться і закладів освіти.

Так, на період дії карантину з 19 грудня заборонено:

відвідувати заклади освіти групами у понад 20 осіб, крім садочків, шкіл, закладів позашкільної освіти;

відвідувати заклади освіти учнями, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів.

Водночас, якщо класи святкуватимуть новорічні свята, то вони мають відбуватися без гостей та батьків учнів.



В Україні діятимуть нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, МОН рекомендує не проводити учнівські олімпіади на період карантину. Йдеться про другий та третій етапи всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів під час дії карантинних обмежень до березня 2021 року.

Проте Всеукраїнські учнівські конкурси з шкільних предметів та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт можна проводити, але лише в заочній чи дистанційній формі.

Коронавірус у школах Києва. Станом на 16 грудня в місті закриті на карантин три школи. Усього в столиці COVID-19 виявили у 1014 учнів та понад 780 вчителів. Кличко додав, що також загострилося сезонне захворювання грип та ГРВІ.

Навчання в закладах освіти під час локдауну (8 – 24 січня)

Навчання у школі

Через посилення карантинних заходів з 8 до 24 січня 2021 року учням заборонено відвідувати школи. Так, МОН рекомендує за потреби оголосити на період локдауну додаткові канікули для школярів.

До теми Всеукраїнська школа онлайн не є повноцінною платформою для дистанційного навчання, – експерт

Окрім того, в цей період можна організувати навчання в дистанційному форматі. Так, до прикладу, у Києві вирішили, що школярі після зимових канікул (з 11 січня) розпочнуть навчання в онлайн-режимі.

Також для навчання радять використовувати платформу "Всеукраїнська школа онлайн", яку запустили МОН та Мінцифри. Деталі та посилання на платформу – тут.

Навчання у виші

У вишах навчання теж має проходити дистанційно або там можуть запровадити канікули. У МОН наголосили, що якщо у виші сесія чи навчальна практика припадає на період локдауну, то вони мають проходити виключно в дистанційному режимі.

Які послуги у сфері освіти мають з наступного року надаватися виключно українською? З 16 січня 2021 року всі освітні послуги мають надаватися виключно українською мовою. Зокрема, дітям у гуртках та секціях мають викладати державною мовою.

Гроші на освіту в бюджеті-2021

15 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про Державний бюджет України на 2021 рік. На сферу освіти і науки передбачені видатки обсягом 139,5 мільярда гривень.

На що підуть гроші з Держбюджету-2021 на освіту:

освітня субвенція (збільшення зарплат освітян) – 99,65 мільярда гривень;

субвенція на створення навчально-практичних центрів професійної освіти – 15 мільйонів гривень;

субвенція на надання державної підтримки особам з ООП – 5 мільйонів гривень;

субвенція на забезпечення розвитку "Нової української школи" – 1,42 мільярда гривень (з них – 0,4 мільярда на підвищення кваліфікації педпрацівників, 1,02 мільярда на закупівлю засобів навчання та обладнання;

субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 1 мільярд гривень.

нова субвенція обсягом 1 мільярд гривень на заходи, спрямовані на боротьбу з COVID-19 та її наслідками під час навчання в школах.

Окрім того, державні видатки МОН на 2021 рік становлять 35,8 мільярдів гривень, зокрема:

підготовка кадрів закладами вищої освіти – 20,95 мільярда гривень;

закладами вищої освіти – 20,95 мільярда гривень; підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти – 4,65 мільярда гривень;

закладами фахової передвищої освіти – 4,65 мільярда гривень; виплати академічних стипендій – 3,94 мільярда гривень;

– 3,94 мільярда гривень; наукова і науково-технічна діяльність ЗВО та наукових установ – 824,8 мільйона гривень;

та наукових установ – 824,8 мільйона гривень; Фонд розвитку закладів вищої та фахової передвищої освіти – 250 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки в приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитків;

та фахової передвищої освіти – 250 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки в приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитків; забезпечення діяльності Національного фонду досліджень , грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок – 732,8 мільйона гривень;

, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок – 732,8 мільйона гривень; підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти – 100 мільйонів гривень;

і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти – 100 мільйонів гривень; виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій – 326,9 мільйона гривень;

та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій – 326,9 мільйона гривень; видання, придбання та доставка підручників і посібників – 574,2 мільйона гривень;

– 574,2 мільйона гривень; розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників – 18,5 мільйона гривень;

для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників – 18,5 мільйона гривень; фінансування п’яти державних інвестиційних проєктів – 328,9 мільйона гривень, з яких три перехідні та два нових;

– 328,9 мільйона гривень, з яких три перехідні та два нових; придбання обладнання для лабораторій, навчальних майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки в Києві (експозиції "Математика") – 54 мільйони гривень.

Депутати запевнили, що на освіту грошей у бюджеті-2021 не додали, але Верховна Рада ухвалила рішення про перерозподіл коштів на фінансування освіти й науки. Деталі – читайте тут.

Зарплати та сертифікація вчителів

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що зарплата вчителя-початківця в Україні зараз складає близько 7,5 тисячі гривень. Проте після підвищення зарплат у 2021 році вона збільшиться на дві тисячі та складатиме 9,5 тисячі гривень.

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Водночас вчитель вищої категорії в середньому отримує зараз 10 600 гривень, а після підвищення він буде отримувати понад 13 тисяч гривень.

Що відомо про підвищення зарплат вчителів? Зарплата освітян у 2021 році має бути підвищена. Так, з січня наступного року розміри ставок зарплати вчителів збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%. Водночас у МОН зазначили, що педагоги з вересня цього року вже отримали збільшену зарплату на 5,8%.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН

Також в наступному році педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають 20% надбавки до зарплати. Участь зможуть взяти близько двох тисяч учителів початкових класів.

Реєстрація для проходження сертифікації триватиме з 18 до 31 січня 2021 року. Додамо, що сертифікація складається з трьох етапів:

незалежного тестування учасників сертифікації;

самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;

вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Більше деталей про сертифікацію вчителів – читайте за посиланням.

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