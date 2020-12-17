Сергія Шкарлета 17 грудня призначили на посаду міністра освіти і науки України. За це призначення проголосували 226 народних депутатів. Однак у партії "Голос" запевнили, що було зафіксовано кнопкодавство.

Нардепи реєструватимуть заяву на звільнення Шкарлета. Про це в ефірі 24 каналу розповіла нардепка від партії "Голос" Наталія Піпа.

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"Кілька фракцій, які не голосували, знайшли кнопкодавство. Зокрема, пана Суркіса (Григорій Суркіс від партії ОПЗЖ – 24 канал) взагалі не було в Раді, а його картка проголосувала за Шкарлета", – сказала Піпа.

Вона припустила, що такий факт міг бути не одним.

Ми будемо доводити кнопкодавство і завтра ми можемо побачити, що Сергій Шкарлет не буде міністром освіти. Будемо реєструвати заяву на звільнення,

– запевнила нардепка.

За її словами, якщо не вийде довести кнопкодавство – не все для Шкарлета складеться гарно, адже ще жоден міністр освіти не приймав присягу під крики "ганьба". "Це також показник, що йому не довго доведеться працювати. Якби він був справді гарним міністром – він би не розділив зал та суспільство, а об'єднав", – додала Піпа.

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Чому "Голос" проти Шкарлета

Піпа зауважила, що 6 місяців роботи Шкарлета на посаді т.в.о. міністра освіти у "Голосі" не побачили жодних результатів. "Немає підвищення зарплати вчителям, є тільки збільшення щодо мінімалки. Не було підготовки до 1 вересня в умовах пандемії. Виділено 0 гривень на школи", – зазначила нардепка.

Ми бачимо, що він хоче повернути старі схеми у вищій освіті, коли науковий ступінь чи наукові роботи можна було купити. Зрештою, це йому знайомо,

– підсумувала Піпа.

Піпа наголосила, що вона з колегами не бачила ні професійності, ні доброчесності у діях Шкарлета, а тому "Голос" голосував проти.

Як депутати голосували за призначення Шкарлета

"Слуга народу" – 171;

"Опозиційна платформа – "За життя" – 20;

"Партія "За майбутнє" – 12;

"Довіра" – 16;

Позафракційні – 7;

Призначення Шкарлета: що відомо