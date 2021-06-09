Прийом дітей до школи: омбудсмен назвав незаконні причини відмов

В Україні школи вже приймають документи для зарахування дітей до перших класів шкіл. Проте батьки стикаються з відмовами. Які з них є незаконними та що робити батькам – читайте у статті.

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, найчастіша причина відмов у прийомі до школи – відсутність прописки у дитини в потрібному будинку або районі.

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Експерт запевнив, що такі відмови незаконні й батькам потрібно звертатися із заявою.

Відмови у прийомі дитини до школи

Беруть дітей тільки по реєстрації

Батьки майбутніх першокласників часто скаржаться на те, що районні управління освіти розподілили школи так, що складно потрапити в ту, яка найближче до місця проживання.

Адміністрації школи з батьків вимагають довідки, які не передбачені законом. І з такими проблемами стикаються навіть ті, у кого є реєстрація в необхідному районі.

У чому тут проблема? Деякі діти не прописані в тому будинку, який прив'язаний безпосередньо до потрібної школі. І не допомагає навіть те, що в цій школі навчалися батьки, брати або сестри дітей.

У нових районах ситуація просто катастрофічна

Мешканці нових ЖК у великій містах ще в гіршій ситуації. Звичайних шкіл там майже немає, тільки приватні, де рік навчання коштує в середньому 20 – 27 тисяч гривень. Але багато батьків не мають можливості платити такі гроші.



Перший клас у школі / Фото з відкритих джерел

Тож, їм доводиться віддавати документи в школи в інших мікрорайонах, куди дітей доведеться возити громадським транспортом. І тут є ще одна проблема – в перших класах менше місць, ніж дітей в прикріпленому районі.

Вимагають незрозумілі довідки

Батьки зізнаються, що у них іноді вимагають довідки, які не вказані в жодному законі. Вони не є обов'язковими для подачі документів в перший клас, але без них документи у батьків приймати не хочуть.

Що говорить освітній омбудсмен

Сергій Горбачов переконує, що вимагати від батьків необов'язкові довідки у школах не мають права. Також у закладах освіти не можуть відмовляти в прийомі документів при відсутності реєстрації.

Немає єдиних правил, яким чином відбувається розподіл будинків у прив'язці до школи. І будь-яка відмова в прийомі заяви – незаконна. Якщо таке відбувається, пишіть нам звернення, будемо розбиратися,

– сказав омбудсмен.

За його словами, ніхто не має права відмовити в прийомі заяв від батьків для вступу до школи, оскільки це незаконно.

Горбачов зазначив, що батьки мають право вибирати для дитини будь-яку школу і ніхто не може обмежувати їх і відмовляти в прийомі документів, якщо в школі є вільні місця.

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Документи до першого класу

Які документи потрібно для зарахування дитини до школи:

паспорт або інший документ, що засвідчує особу заявника (одного з батьків),

копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що засвідчує її особу,

оригінал або копію медичної довідки за формою № 086-1 / о,

документ, що підтверджує місце проживання дитини або батьків, якщо дитина претендує на школу поруч з будинком.

Подати документи може один з батьків, але тільки особисто. Всі інші довідки та документи батьки можуть подавати на свій особистий розсуд.

Окрім того, батьки мають право подати документи на вільні місця в будь-яку кількість шкіл.