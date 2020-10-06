До Книги рекордів України потрапило найдовше привітання вчителям від учнів до Дня працівників освіти. Так, довжина стрічки з привітаннями склала понад 67 метрів.

Як повідомляє видання Укрінформ, оригінально вчителів привітали 317 учнів київської школи №5 Печерського району.

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Цікаво, що привітання писали навіть школярі першого класу.

Як привітання змогло потрапити до Книги рекордів? Національний реєстр рекордів мав відповідні правила. Так, від кожного учня був один аркуш із зошита заповнений повністю зверху до низу, з урахуванням полів.

"Все це акуратно склеїли, і довжина вийшла 67 метрів і 20 сантиметрів", – розповідає експерт Віталій Зорін.

Дивіться фото: привітання вчителям потрапило до Книги рекордів України



До слова, День вчителя в Україні традиційно святкують в першу неділю жовтня, цього року – це випало на 4 число. Як приітали педагогів політики та чиновники – читайте у матеріалі.