У приватному садочку на Київщині під час прогулянки загубили 2-річного хлопчика

У місті Бровари Київської області вихователі дитячого садочка під час прогулянки з вихованцями загубили 2-річного хлопчика. За словами його мами, педагоги навіть не шукали дитину, а його помітили випадкові перехожі.

Мати хлопчика Ольга Коломійчик каже, що її син відвідує приватний дитячий садок. Вона сподівалася, що у ньому вихователі зможуть ретельно наглядати за дитиною, проте вийшло навпаки.

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Як загубили хлопчика

За словами мами, після прогулянки вихователі загубили дитину. Вони навіть не намагались розшукати малечу та не викликали поліцію.

Вихователі садочка не розшукували дитини навіть власними силами. Вони просто не помітили, що дитини немає,

– зауважила жінка.

Як знайшли дитину? Хлопчика помітили випадкові перехожі біля гаражів та викликали поліцію. Правоохоронці підтвердили цей випадок.

Після того, як хлопчика забрали поліцейські, вони намагалися знайти його батьків.

Проте їм не вдалося це зробити, тому правоохоронці вирішили перевірити найближчі дитячі садки. З’ясувалося, що малюк загубився під час прогулянки. Поліцейські повернули дитину у заклад та провели з директором роз’яснювальну бесіду,

– повідомили у поліції.



Хлопчика доставили до матері / Фото поліції Броварів

Наразі поліцейські проводять перевірку щодо правомірності дій вихователів та адміністрації закладу.

Що кажуть у садочку

У коментарі "Трибуна Бровари" в приватному дитсадку, де стався інцидент, повідомили, що дитина непомітно вибігла через відчинені двері. Там переконують, що шукали хлопчика, проте його згодом привела поліція.

До слова, раніше у садочку № 55 у Черкасах няня побила дворічного хлопчика. У дитині навіть з’явилися синці. За це няню одразу звільнили з закладу освіти. А методистці, яка виконувала обов’язки завідувачки, винесуть догану. Деталі – читайте тут.