У приватних вишах на бюджеті будуть навчатися 43 вступники: перелік ​спеціальностей

Цього року вперше приватні університети отримали можливість брати участь у розподілі місць державного замовлення. Так, 43 вступники будуть навчатися на бюджеті у приватних ЗВО.

Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що для того, аби державні та приватні заклади освіти отримали рівні права, у МОН застосовували прозорий механізм розподілу державного замовлення.

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Основний принцип від МОН – щоб "бюджетні місця йшли за кращими вступниками".

Важливий і принцип формульного розподілу державного замовлення, щоб кожен студент мав змогу навчатися в омріяному закладі вищої освіти,

– зазначив Шкарлет.

У яких приватних вишах будуть державні місця

Вступники зможуть навчатися на бюджеті у таких приватних вишах:

Міжнародний гуманітарний університет в Одесі – 21 місце;

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" у Києві – 14 місць;

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука у Рівному – 5 місць;

Західнодонбаський інститут ПрАТ "ВНЗ Міжнародна академія управління персоналом" у Павлограді (Дніпропетровська область) – 2 місця;

Український гуманітарний інститут у Бучі (Київська область) – 1 місце.

Перелік бюджетних спеціальностей у вишах

На які спеціальності виділили державні місця:

"Інженерія програмного забезпечення" – 5 місць,

"Біотехнологія та біоінженерія" – 5 місць,

"Стоматологія" – 5 місць,

"Медицина" – 5 місць,

"Медсестринство" – 5 місць,

"Початкова освіта" – 3 місця;

"Комп’ютерна інженерія" – 3 місця;

"Менеджмент" – 2 місця;

"Біологія" – 2 місця;

"Хімічні технології та інженерія" – 2 місця;

"Філологія (англійська мова)" – 1 місце;

"Економіка" – 1 місце;

"Психологія" – 1 місце;

"Фармація, промислова фармація" – 1 місце;

"Фізична терапія, ерготерапія" – 1 місце;

"Туризм" – 1 місце.

Після підтвердження вступниками свого вибору та надання приватними вишами гарантій дотримання законодавства про індикативну собівартість з ними буде укладено відповідний державний контракт.

До слова, загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців. Зокрема, уряд виділив 87 739 місць на бюджет для бакалаврів, майже 60 тисяч – для вступу на магістратуру та понад 37 тисяч – в коледжах.