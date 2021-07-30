У приватних вишах на бюджеті будуть навчатися 43 вступники: перелік ​спеціальностей

30 липня 2021 , 16:19
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Джерело:

Міністерство освіти і науки

Цього року вперше приватні університети отримали можливість брати участь у розподілі місць державного замовлення. Так, 43 вступники будуть навчатися на бюджеті у приватних ЗВО.

Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що для того, аби державні та приватні заклади освіти отримали рівні права, у МОН застосовували прозорий механізм розподілу державного замовлення.

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Основний принцип від МОН – щоб "бюджетні місця йшли за кращими вступниками".

Важливий і принцип формульного розподілу державного замовлення, щоб кожен студент мав змогу навчатися в омріяному закладі вищої освіти,
– зазначив Шкарлет.

У яких приватних вишах будуть державні місця

Вступники зможуть навчатися на бюджеті у таких приватних вишах:

  • Міжнародний гуманітарний університет в Одесі – 21 місце;
  • Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" у Києві – 14 місць;
  • Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука у Рівному – 5 місць;
  • Західнодонбаський інститут ПрАТ "ВНЗ Міжнародна академія управління персоналом" у Павлограді (Дніпропетровська область) – 2 місця;
  • Український гуманітарний інститут у Бучі (Київська область) – 1 місце.

Перелік бюджетних спеціальностей у вишах

  • На які спеціальності виділили державні місця:
  • "Інженерія програмного забезпечення" – 5 місць,
  • "Біотехнологія та біоінженерія" – 5 місць,
  • "Стоматологія" – 5 місць,
  • "Медицина" – 5 місць,
  • "Медсестринство" – 5 місць,
  • "Початкова освіта" – 3 місця;
  • "Комп’ютерна інженерія" – 3 місця;
  • "Менеджмент" – 2 місця;
  • "Біологія" – 2 місця;
  • "Хімічні технології та інженерія" – 2 місця;
  • "Філологія (англійська мова)" – 1 місце;
  • "Економіка" – 1 місце;
  • "Психологія" – 1 місце;
  • "Фармація, промислова фармація" – 1 місце;
  • "Фізична терапія, ерготерапія" – 1 місце;
  • "Туризм" – 1 місце.

Після підтвердження вступниками свого вибору та надання приватними вишами гарантій дотримання законодавства про індикативну собівартість з ними буде укладено відповідний державний контракт.

До слова, загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців. Зокрема, уряд виділив 87 739 місць на бюджет для бакалаврів, майже 60 тисяч – для вступу на магістратуру та понад 37 тисяч – в коледжах.

Автор: Марія Бондар