Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що для того, аби державні та приватні заклади освіти отримали рівні права, у МОН застосовували прозорий механізм розподілу державного замовлення.
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Основний принцип від МОН – щоб "бюджетні місця йшли за кращими вступниками".
Важливий і принцип формульного розподілу державного замовлення, щоб кожен студент мав змогу навчатися в омріяному закладі вищої освіти,
– зазначив Шкарлет.
У яких приватних вишах будуть державні місця
Вступники зможуть навчатися на бюджеті у таких приватних вишах:
- Міжнародний гуманітарний університет в Одесі – 21 місце;
- Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" у Києві – 14 місць;
- Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука у Рівному – 5 місць;
- Західнодонбаський інститут ПрАТ "ВНЗ Міжнародна академія управління персоналом" у Павлограді (Дніпропетровська область) – 2 місця;
- Український гуманітарний інститут у Бучі (Київська область) – 1 місце.
Перелік бюджетних спеціальностей у вишах
- На які спеціальності виділили державні місця:
- "Інженерія програмного забезпечення" – 5 місць,
- "Біотехнологія та біоінженерія" – 5 місць,
- "Стоматологія" – 5 місць,
- "Медицина" – 5 місць,
- "Медсестринство" – 5 місць,
- "Початкова освіта" – 3 місця;
- "Комп’ютерна інженерія" – 3 місця;
- "Менеджмент" – 2 місця;
- "Біологія" – 2 місця;
- "Хімічні технології та інженерія" – 2 місця;
- "Філологія (англійська мова)" – 1 місце;
- "Економіка" – 1 місце;
- "Психологія" – 1 місце;
- "Фармація, промислова фармація" – 1 місце;
- "Фізична терапія, ерготерапія" – 1 місце;
- "Туризм" – 1 місце.
Після підтвердження вступниками свого вибору та надання приватними вишами гарантій дотримання законодавства про індикативну собівартість з ними буде укладено відповідний державний контракт.
До слова, загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців. Зокрема, уряд виділив 87 739 місць на бюджет для бакалаврів, майже 60 тисяч – для вступу на магістратуру та понад 37 тисяч – в коледжах.