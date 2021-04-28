Відповідний лист Міністерство освіти і науки спрямувало керівникам приватних закладів вищої та фахової передвищої освіти.

До теми Рейтинг університетів України у 2021 році за показниками Scopus: які виші увійшли в 20

У МОН планують надати державне замовлення приватним вишам на підготовку молодших бакалаврів і бакалаврів. Рішення щодо надання бюджетних місць приватним вишам прийматимуть на основі конкурсів.

Як приватні виші можуть отримати держзамовлення

Для можливості отримати державного замовлення на підготовку бакалаврів вишам необхідно подати заявку на відкриття відповідного доступу до Єдиної державної бази з питань освіти.

Приватні виші, які отримають місця державного замовлення, мають дотримуватись норм законодавства про індикативну собівартість на всіх рівнях, спеціальностях та формах навчання.

До слова, іноземні виші зможуть відкривати структурні підрозділи в Україні. Втім, дозволять зробити це не всім: виш під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів.