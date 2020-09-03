"Приватбанк" повернув випускникам гроші за участь в пробному ЗНО у 2020 році. Відомо, що кошти на це було виділено з Фонду по боротьбі з COVID-19.

Загалом, гроші назад отримали понад 132 тисячі учансиків, повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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У Мінфіні повідомили, що станом на 1 вересня МОН спільно з "Приватбанком" гроші повернули 132,3 тисячам учасників пробного ЗНО. Сума повернених коштів – 32 мільйони 730 тисяч гривень, що становить 62,4% від загальної суми (майже 52,5 мільйонів гривень).

Гроші виплачуються на безповоротній основі з Фонду по боротьбі з COVID-19, які були спрямовані в "ПриватБанк". Всього їх повинні отримати 218,6 тисяч учасників, тому виплати будуть проводитися до 1 грудня.

Чому учасникам повернутають кошти за пробне ЗНО

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації пробне ЗНО проходило 15 і 17 червня вдома, а не в навчальних закладах. Тож, було вирішено повернути випускникам плату за тестування.

На що пішли гроші? Кошти за проходження пробного ЗНО використовують для різних витрат. Зокрема: розроблення тестових завдань, підготовка та відправка тестових зошитів, створення сервісів для реєстрації, оплата праці залучених працівників тощо.