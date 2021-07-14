Обираємо принтер для економічного друку яскравих фото

Вибрати принтер для якісного фотодруку – справа відповідальна. Найкращий друк забезпечують струменеві принтери з безперебійною подачею чорнил. Тож одразу радимо зупинити свій вибір саме на такому. І сьогодні ми розглянемо дві моделі, що чудово підходять як для домашнього, так і для професійного використання.

Компанія Canon є одним з лідерів ринку завдяки незмінно високій якості своєї техніки та зваженій маркетинговій політиці. Так, ціни на картриджі та чорнила в Canon – одні з найнижчих, що особливо приємно для тих, хто віддає перевагу оригінальним витратним матеріалам.

До теми Як обрати якісний домашній принтер: розповідаємо, на що звернути увагу під час покупки

Нещодавно компанія поповнила популярну лінійку принтерів і багатофункціональних пристроїв серії PIXMA G MegaTank "Формула вигідного друку" двома моделями: PIXMA G640 та PIXMA G540, що вирізняються якісним друком і простотою обслуговування.

Нові пристрої призначені для економічного й разом із тим високопродуктивного друку яскравих зображень. Вони підходять для друку фото вдома й легко справляються зі щоденним навантаженням фотолабораторій та фотоательє, що виконують безліч замовлень.

Чому фотопринтер вдома – чудова ідея

Скільки фотографій ви робите щодня? Сучасні смартфони з якісною камерою дають змогу миттєво фіксувати цікаві моменти. Цифрові знімки можна редагувати, незліченну кількість разів переглядати на екрані, але в роздрукованому вигляді вони приносять усе-таки набагато більше задоволення. В альбомі або в рамочці на стіні фото неначе оживають, щоразу викликаючи при перегляді вир емоцій.

Та й для їх друку не потрібно звертатися до спеціалізованого сервісу – краще придбати принтер додому. Принтери для фотодруку популярні сьогодні не лише серед звичайних користувачів, а й серед професіоналів. Створювати домашні фотоархіви й друкувати значні обсяги фото на замовлення з моделями PIXMA G640 та PIXMA G540 можна швидко, якісно та дешево.

Чому саме PIXMA G640 або PIXMA G540

Яскравий та насичений друк

Новинки від Canon обладнано системою подачі шести чорнил на водній основі, що ідеально підходять як для побутового, так і для професійного фотодруку. Фішка PIXMA G640 та PIXMA G540 – два нових кольори: червоний та сірий. Як наслідок, при друку краще передаються затінені області й насичені відтінки. У результаті отримуємо ефектні фотографії з виразним контрастом.

Обидві моделі оснащено інноваційною друкуючою головкою FINE з 2 304 соплами на всі колірні канали. Завдяки їй кольори виходять інтенсивнішими, а зернистість суттєво зменшується.

Із цими принтерами вам гарантована однаково якісна передача кольорів на різних носіях: і на двосторонньому матовому папері, і на глянцевому та напівглянцевому.

Прагнете продемонструвати свій творчий потенціал? Із принтерами Canon у вас буде змога друкувати знімки без полів аж до формату A4. До речі, у цього виробника – вельми широкий асортимент фотопаперу. Ви можете обрати, приміром, магнітний, щоб друкувати оригінальні магніти на холодильник, або ж папір для багаторазових наклейок.

Зручність в експлуатації та простота обслуговування

Із новими принтерами Canon вам не доведеться перейматися через тривалі перерви в друку, адже в них є абсорбер, який дає змогу гнучкіше планувати роботу й мінімізувати наслідки простоїв (що дуже корисно, якщо друк не регулярний). Абсорбер можна придбати окремо й за потреби замінити, не звертаючись до сервісного центру.

Принтери PIXMA G640 та PIXMA G540 отримали нові пляшечки чорнил із таким ресурсом:

GI-43 BK – чорний Black (3 700 сторінок);

GI-43 GY – сірий Grey (8 000 сторінок);

GI-43 C – блакитний Cyan (8 000 сторінок);

GI-43 M – пурпурний Magenta (8 000 сторінок);

GI-43 Y – жовтий Yellow (8 000 сторінок);

GI-43 R – червоний Red (8 000 сторінок).

Друк фото у великих обсягах

У пляшечок – спеціальні сопла, що значно полегшують перезаправку без ризику переплутати кольори.

Ресурс системи безперервної подачі чорнил (СБПЧ) у PIXMA G640 та PIXMA G540 вражає: одного комплекту чорнил вистачає, щоб роздрукувати до 3 800 фотографій розміром 10Х15 сантиметрів. Ці принтери значно рідше потребують перезаправки, а отже, друк виходить не лише якісним, а й економічним.

Швидкість роботи новинок також тішить. Продуктивність нових моделей Canon помітно вища порівняно з попередніми: фото 10х15 сантиметрів друкується не довше ніж 47 секунд.

Задній лоток вміщує до 100 аркушів паперу. Цей момент – дуже актуальний для фотолабораторій та фотоательє, де чималий наплив клієнтів та багато замовлень, які потрібно швидко обробляти.

Чому використовувати оригінальні витратні матеріали – вигідно

Щоб зекономити на витратних матеріалах для принтерів, ми часом купуємо дешевші аналоги. Наше прагнення до економії – цілком природне. Проте, обравши неоригінальну продукцію, є ризик витратити згодом значно більше – на ремонт техніки.

Як свідчить статистика, найкращим способом економії й запорукою довговічності вашого принтера є все-таки купівля оригінальних витратних матеріалів. Адже, скажімо, чорнила для принтерів Canon розраховані на ті друкуючі головки, що використовуються саме в цих моделях.

Друкуюча головка складається з мікроскопічних капілярів і сопел, тож будь-яке відхилення чорнила від норми призводить до засмічення та перегріву. Таким чином, використання неоригінальних чорнил суттєво знижує надійність принтера, і рано чи пізно така економія закінчиться дорогим ремонтом або ж узагалі купівлею нового пристрою.

До речі, оригінальні чорнила для принтерів Canon продаються у спеціальних пляшечках, які суттєво спрощують процес перезаправки в домашніх умовах. Це справді робити легко, швидко, і вам не знадобляться ні спеціальні знання, ані інструменти.

Технічні характеристики PIXMA G640 та PIXMA G540

Роздільна здатність друку До 4800х1200 dpi Швидкість друку А4 ISO 3,9 дюйма чорно-білої або кольорової сторінки за 1 хвилину Середній час друку повнокольорового фото 10х15 см 47 секунд Сканер із CIS-датчиком та роздільною здатністю до 600х1200 dpi Лише в моделі G640 Підключення Через USB або Wi-Fi з підтримкою Direct Управління Кнопкове з монохромним дворядковим дисплеєм Картридж відпрацювання MC-G02 Змінний (підходить для всіх моделей серії G другого покоління)

Принтери PIXMA G640 та PIXMA G540 отримали корисну функцію автоматичного вмикання/вимикання, яка заощадить вам чимало електроенергії.

Через Wi-Fi-модуль можна під’єднувати принтер до бездротової мережі вдома чи офісі й відправляти фото на друк не лише з комп’ютера, а й зі смартфона чи фотокамери. Дуже зручно це робити за допомогою Canon PRINT, а також технологій бездротового друку Mopria для Android та Apple AirPrint.

Отже, компанія Canon укотре полегшила перфекціоністам вибір техніки для фотодруку. Нові струменеві принтери від лідера ринку, PIXMA G640 та PIXMA G540, не розчарують ні звичайних користувачів, ані власників фотобізнесу. Якість повнокольорового друку завжди буде на висоті.