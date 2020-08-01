Малогабаритний принтер типу "все в одному" є вкрай корисним ґаджетом для дому і розвагою для всієї сім'ї. Крім того ви можете облаштувати власний офіс з функціональним принтером. Однак не всі розуміють користі такого пристрою вдома. На прикладі серії пристроїв MegaTank від Canon розповідаємо, чому домашній принтер – важливий та потрібний інструмент.

Для чого потрібен принтер вдома

Саме таке питання, мабуть, ставить перед собою кожен, хто збирається купувати принтер. Адже, якщо необхідно роздрукувати якийсь документ, можна звернутися в спеціальний офіс, яких сьогодні у великих і малих містах чимало. Така оргтехніка необхідна лише в офісах або для підприємців, які займаються малим бізнесом і працюють з документацією. І, дійсно, з цим можна погодитися: здається, що простий користувач не так часто потребує послуг роздрукування.

Але насправді принтер вдома – та річ, яка потрібна набагато частіше, ніж ви думаєте. Коротко перерахуємо, що ж можна друкувати на принтері вдома:

фотографії;

розмальовки, головоломки, ребуси та інші навчальних матеріалів для дітей;

рецепти, поради та будь-яку іншу корисну інформацію;

електронні чеки та квитки;

робоча інформація, якщо ви працюєте вдома і карантин для вас ще триває;

документи, які потрібні в школі, лікарні або на роботі.

Як бачите, спектр використання принтера домашніх умовах досить широкий. Тож покупка домашнього принтера – спраді хороша ідея.

Корисна порада! Краще обирати БФП – багатофункціональний пристрій. Він дозволить друкувати потрібні документи, а також копіювати і сканувати їх.

До прикладу принтери серії MegaTank однаково добре підходять для роботи як вдома так і в офісі. Низка функціональних переваг дозволяє зручно використовувати принтери Canon як за допомогою комп'ютера так і з мобільних пристроїв.

Створіть розмальовку або настільну гру своїми руками

На тематичних сайтах є цілі колекції розмальовок-антистрес, дитячих розвиваючих ігор або реквізиту для квестів. На домашньому принтері можна роздрукувати необхідні матеріали замість того, щоб платити за них у спеціальних магазинах. Те ж саме можна зробити з більшістю настільних ігор для дітей та дорослих.



Домашній принтер можна легко перетворити інструмент для розваг та навчання

Одним з таких сайтів є Creative Park. Тут ви можете знайти безліч готових шаблонів розвиваючих ігор, навчальних наборів і просто масу корисних комплектів для скрапбукінгу і творчості.

Друкувати в такому випадку доведеться справді чимало, адже багато наборів містять безліч елементів, які можна комбінувати, створюючи унікальні витвори – від оздоблених рамок до 3D літер і об'єктів, які можуть стати чудовою прикрасою для інтер'єру. В такому випадку знадобиться принтер, який має об'ємне відділення для чорнил. До речі, Canon у своїй лінійці пристроїв MegaTank використовує чорнила в пляшках замість картриджів. "Заправка" чорнила в такому рішенні – проста процедура, а самих чорнил вистачає на довго.



Зручна "заправка" – важливий критерій при виборі принтера

Резервуару для чорної фарби достатньо (в залежності від моделі) для друку щонайменше 8 000 сторінок. Одна порція кольорового чорнила розрахована приблизно на 7 000 копій із середнім ступенем заливки.

Зберігайте спогади – друкуйте фото та створюйте альбоми

У цифрову епоху буває спраді важко відшукати важливі фотографії зроблені на відпочинку, у компанії друзів або ж важливі дні з історії вашої сім'ї. Краще одразу ж за нагоди друкувати важливі фотографії і вклеювати їх в альбом чи вставляти в рамку. Якщо у вас вдома є струменевий принтер серії MegaTank, друк фото не проблема.



Друкуйте фото та створюйте для них тематичні альбоми

Пристрої від Canon приблизно за 37 секунд можуть надрукувати фотографію без полів розміром 10x15 см, яка, завдяки високоякісним кольоровим чорнилам на основі барвників, матиме згладжений і природний вигляд.

Крім того, завдяки вищезгаданому сайту Creative Park ви можете завантажити шаблони для створення унікальних тематичних фотоальбомів та рамок. Високоякісний друк гарантує відмінний вигляд фотографій та додаткових матеріалів.

Чек-листи, організація роботи та корисна інформація

В інтернеті можна знайти й завантажити величезну кількість чек-листів на всі випадки життя. Це можуть бути підбірки на тему навчання, роботи або саморозвитку. У будь-якому випадку заповітна "галочка" в списку іноді служить найсильнішим мотиватором.

Крім того, з домашнім принтером ви можете в будь-який момент роздрукувати корисну інформацію та використати її в роботі, якщо працюєте з дому, а зараз це вкрай актуально. Та й загалом, зберігати потрібну інформацію в надрукованому вигляді буває набагато корисніше ніж в цифровому, і це стосується не лише копій важливих документів – рецепти, поради, лайфхаки та мотиваційні лозунги – іноді потрібно роздрукувати та закріпити їх на видному місці.



Домашній принтер дає змогу оздобити безліч звичних речей навколо вас

Часто, як по роботі, так і вдома потрібно швидко надрукувати великий об'єм тексту або кілька копій документів – принтери MegaTank здатні надрукувати 8 монохромних або 5 кольорових сторінок за 1 хвилину. Цього справді більш ніж достатньо з огляду на те, що якість друку принтерів від Canon завжди на висоті. Її, до речі, забезпечує фірмова технологія FINE з гібридною системою подачі чорнил: чорних – для чіткого тексту, кольорових пігментів – для яскравих фотографій, без полів, аж до формату A4.

Інші сценарії використання принтера вдома

Насправді вдома вас оточують безліч речей, які ви можете оздобити завдяки звичайному багатофункціональному принтеру. Від звичайних ярликів та наклейок до принтів на одязі, які можна самостійно нанести. Для цього потрібен лише спеціальний папір та шаблони з сайту Creative Park, ну і, звісно, принтер MegaTank з високою якістю друку та великим запасом чорнил, які легко "заправляти".



Прикрасьте звичайну футболку унікальним принтом самостійно – це спраді легко

Серед іншого ви можете розважитися в колі сім'ї друкуючи та складаючи 3D звірят, будівлі, транспорт та інші об'єкти або настільні ігри. Їх можна разом вибрати, роздрукувати та скласти, а потім всією сім'єю зіграти в гру або ж разом розмалювати антистресову розмальовку.

Крім того, друкувати потрібні файли ви зможете прямо зі смартфона чи планшета. Принтери серії MegaTank в залежності від моделі можна підключити до Wi-Fi та друкувати потрібні файли завдяки програмі Canon PRINT для iOS та Android.



Підтримка ґаджетів – вкрай потрібна опція для сучасних принтерів

Також документ можна "закинути" на друк через хмарне сховище PIXMA Cloud Link. Виробник передбачив можливість віддаленого друку за допомогою хмарних сервісів Google Drive, Dropbox або Evernote. Це справді зручно як для дому, так і для малих офісів або підприємців, що працюють з дому.

Зручність для дому та офісу

Багатофункціональний принтер вдома справді корисна річ. З ним ви зможете швидко зробити копії документів, коли це потрібно, або роздрукувати квитки, придбані онлайн (це буває корисно, адже не завжди зчитувачі успішно сканують код з телефона).

Однак, при виборі домашнього багатофункціонального принтера слід покладатися на перевірених виробників, які на ринку вже довго, позаяк перевірені та відпрацьовані технології дозволяють досягнути високих показників якості.

Варто зазначити, що пристрої Canon серії MegaTank можуть стати справді незамінними помічниками вдома чи в офісі завдяки своїм характеристикам та перевагам. Якщо ви шукаєте надійні, багатофункціональні та прості у користуванні принтери – ви вже їх знайшли.