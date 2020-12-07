У школі Кропивницького спалахнув скандал з вчителькою. Вона з криками та приниженнями навчала молодших школярів у групі продовженого дня. Батьки школярів запевняють, що на вчительку вже не раз скаржилися, але їх звернення ігнорували.

Інцидент трапився у ліцеї "Сокіл". Учні змогли зафільмувати відео, як вчителька кричала на учнів, щоб ті виконували домашнє завдання, повідомляє видання ТСН.

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Відео зняла одна з учениць і показала мамі, а та виклала його у соцмережі. Згодом вона видалила відео, але скандал уже набув розголосу.

Так, мама однієї учениці Ельміра Небесна зізнається, що ця вчителька нормально не розмовляла, вона завжди ображала та принижувала дітей.

Дивіться відео, як вчителька кричала на дітей та принижувала на уроках:



У ліцеї сказали, що жінка працювала з дітьми тридцять років. "Вчителька зразу знепритомніла, її забрала швидка. У нас не було нарікань на цього вчителя", - запевняє заступниця директора з виховної роботи Наталія Мілентій.

Інші батьки кажуть, що на вчительку не раз скаржилися, але цим словам адміністрація не вірила. Відео ж вийшло переконливим, її вже звільнили.

Нaм дуже прикро, що в освітніх зaклaдaх Кропивницького моглa стaтись тaкa ситуaція. Упрaвління освіти оперaтивно відреaгувaло. Вихователька групи подовженого дня в цьому закладі не працює, будуть прийняті відповідні управлінські рішення щодо адміністраціі закладу,

– зазначила очільниця Управління освіти Кропивницького Лариса Костенко.

Крім того, з учителями у всіх міських школах проведуть додаткові інструктажі про педагогічну етику.

Проте у соцмережах знайшлися люди, які не погодилися з тим, що вчителька винна за інцидент. Мовляв, ситуація в цілому не відома й судити лише за одним відео не можна.

"Якщо дитина сиділа б тихо і робила все, що каже вчитель, то невже до неї також підійшли б? Я не думаю так.. Не виправдовую цю вчительку, але ж треба починати з себе та своєї сім'ї. Чому діти з телефонами під час уроку? Чому граються за партами? Де домашнє завдання, тему якого вчитель пояснює весь урок?" – поділилася своєю думкою Ольга Мазуренко.