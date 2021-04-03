Примирити учнів: як вчителі можуть допомогти дітям вирішувати конфлікти

Вчителі досить часто стають свідками конфліктів учнів на перервах. В таких випадках треба допомогти дітям вирішувати суперечки конструктивно і без образ. Як примирити учнів – читайте поради у матеріалі.

Власними практичними лайфхаками поділилися вчителі Новопечерської школи Києва. Вони розповіли, що робити, аби діти спокійно вирішували конфлікти.

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Як вчителі можуть помирити учнів та вирішити їх конфлікти

Створіть правила класу

Правила є всюди, але часто діти їх не виконують. Не тому, що не хочуть, а тому, що не розуміють їх, тому найкраще створювати правила класу всім разом. Обговоріть кожен пункт з дітьми та переконайтеся, що вони розуміють наслідки.

Перш за все визначте проблеми, які можуть виникати, а тоді сформулюйте правила, що допоможуть уникнути їх. Змоделюйте ситуації із словами вдячності та поваги, щоб діти їх використовували.

Учні можуть самостійно записати правила та повісити у класі. Або ж ви можете надрукувати їх та красиво оформити.

Навчіть дітей розуміти емоції

Ця вправа допомагає дітям краще розуміти різні ситуації та свої емоції в них. Почніть її на уроках читання. Так, після опрацювання твору запропонуйте дітям розглянути зображення до нього. Нехай учні дадуть відповіді на запитання: "Що я бачу? Що я думаю? Що я відчуваю?".

Навчіть їх розрізняти "бачу" і "думаю" та "думаю" і "відчуваю". Адже часто діти можуть говорити "Я відчуваю, що коли…". Їх потрібно зупинити і нагадати, що відчувати ми можемо лише емоції. А різні домисли і здогадки ми думаємо.



Урок у класі / Фото ВВС

Після цього використовуйте цю вправу в реальному житті.

Складіть план примирення

Коли між дітьми виник конфлікт, вони ображаються чи сердяться. У такому стані продуктивно працювати на уроці не вийде.

І часом учням складно самостійно знайти потрібні слова, щоб вирішити конфлікт. Якщо емоції не вщухають, варто втрутитися вчителю. Але спокійно вислухайте обидві сторони, при цьому не дозволяйте учням перебивати одне одного.

Щоб учні остаточно дійшли згоди, можна застосувати кроки примирення. Це можуть бути фрази, що допоможуть вибачитись та загладити провину. І пропишіть план примирення на великому аркуші та повісьте на стіні у класі.

Заведіть у класі Другозавра

Другозавр – це прототип хорошого друга. Його варто створити разом з дітьми. Нехай учні уявлять, яким має бути справді класний друг, щоб з ним було приємно проводити час.

Роздрукуйте малюнок динозавра або будь-якого іншого героя. Завдання дітей – написати біля нього риси характеру справжнього друга.

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Так, щоразу, коли виникають конфлікти між дітьми, апелюйте до Другозавра. Завдяки тому, що учні самостійно наділили цього героя певними якостями, вони зможуть помітити ситуації, у яких вчиняють не так і визнати свою провину.

Вивчіть із дітьми заспокійливі плесканки

Із дітьми початкових класів багато часу йде на організацію і дисципліну дітей. У таких випадках допомагають маленькі секрети вчителів.

Наприклад, щоб швидко поставити учнів парами, використовуйте картки. Намалюйте або надрукуйте картинки, кожної з яких буде по дві. До прикладу, два сердечка, два годинники, два будиночки. І перед тим як іти кудись з дітьми, запропонуйте їм дістати картку з мішечка і знайти свою пару.

Для підтримання дисципліни також можна використовувати ритмічні плесканки. Навчіть дітей одній з таких і повторюйте її тоді, коли в класі стає шумно, щоб привернути увагу кожного. Наприклад, плесканка "Хто мене чує, плесніть раз": із кожним повтором говоріть усе тихіше, тоді й діти почнуть затихати.