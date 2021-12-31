Приклали холодну рибу: учениця на уроці фізкультури зламала руку у двох місцях

У Новозарицькій школі на Одещині учениця 6 класу на уроці фізкультури зламала руку у двох місцях. Батькам про травму дівчинки не повідомили.

Медичної допомоги учениця не отримала – натомість їй до руки приклали холодну рибу. До того ж, вчителька навіть не вибачилася.

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Наразі рідні дівчинки намагаються притягнути співробітників школи до відповідальності, але поки що безрезультатно.

Що сталося на уроці фізкультури

Старша сестра постраждалої школярки Галина Сябровська розповіла, що її сестрі Лізі 11 років, вона навчається у 6 класі сільської школи.

У четвер, 16 грудня, в учениці був урок фізкультури. За словами Лізи, вчителька сказала їй стрибати через "козла", навіть не провівши розминку.

Дівчинка стрибнула двічі й сказала, що більше не може. Але вчителька наполягла, щоб та стрибала ще. Сама вона в цей час стояла осторонь дівчаток.

Сестра навіть не перестрибнула, тому що ліва рука перекрутилася. Вона відчула сильний біль, а потім все оніміло. Вона заплакала, вчителька подивилася і посміхнулася,

– переказує Галина слова сестри.

Потім дівчинка вийшла до коридору і там стояла плакала. Її помітила вихователька дитсадка, запитала, що сталося. Вона забрала Лізу до себе та перемотала руку рушником.



Дівчинці наклали гіпс на зламану руку / Фото "Обозреватель"

Приклали холодну рибу

Потім прийшла вчителька фізкультури, покликала ученицю з собою і приклала до її руки холодну рибу, яку взяла у кухаря.

Вчителька сказала Лізі не плакати і що все буде гаразд.

Лікаря для школярки не викликали, до лікарні не відвезли та з її батьками не зв'язалися. "Ліза ще довго ходила плакала і відпросилася додому,

– каже її сестра.

Дівчинка прийшла зі школи десь об 11 ранку. Мати була в полі, і додому прийшла близько 13:00. Дочка була заплакана, розповіла, що впала з "козла" і що в неї хвора рука.

"Сказала, що біль пройшов, а це рука вже просто оніміла. Мама перепитала – точно пройшла? Точно... У суботу рука трошки опухла, у неділю посинів великий палець", – розповідає старша сестра.

Дівчинку відвезли до лікарні

У понеділок вранці ученицю відвезли до лікарні. Зробили рентген, лікар діагностував у Лізи подвійний перелом.



Ренген зламаною у двох місцях лівої руки Лізи / Фото "Обозреватель"

Реакція школи: "Бігає на перервах, як корова"

Коли мама зрозуміла, наскільки серйозну травму зазнала донька, написала скаргу на ім'я голови громади Олексія Осійчука та викликала поліцію. Правоохоронці з відділу поліції Захарівки допомогли скласти заяву.

У школі не визнають, що щось зробили не так. Вчителька фізкультури заявила мамі Лізи, що вона "не несе відповідальності за дрібні травми, беріть довідку і звільняйте її від мого уроку".

А коли вона бігає на перервах, як корова, ніхто цього не бачить, нічого вона собі так не ламає,

– заявили рідним директорка школи Ганна Ранга.

За словами мами, поки дівчинка вдома з переломом, окрім класного керівника та ще однієї вчительки, ніхто зі співробітників школи не поцікавився її справами, повноцінне дистанційне навчання для неї не організували.

"Все, дівчинку викреслили з життя школи... На дистанційному навчанні, окрім двох вчительок, які постійно були з дівчинкою на зв'язку, ніхто жодних завдань Лізі не давав", – зазначила її сестра.

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30 грудня мама їздила з Лізою на черговий рентген, і заразом зайшла дізнатися, як просувається їхня справа. У поліція кажуть, що це був нещасний випадок, школа все описала, усіх допитала.

Хоча однокласника Лізи та ще одну дівчинку, які були поруч під час інциденту, навіть не допитали.

Все могло б бути інакше, якби директор і вчитель поводилися так, як повинні. Ну, сталося, ну не надали першої допомоги. Але коли вже знали всі, можна було запропонувати, якось написати контрольні чи якесь дистанційне навчання, чи просто запитати, як дівчинка,

– вважає її сестра.

Вона наголосила, що у мами це – не перший конфлікт зі школою. Наприклад, цього року директорка скасувала батьківський комітет і почала сама збирати гроші на харчування. Звітів при цьому не надає.

До слова, раніше в школі Одеси учениця випила антисептик з колою. Після того, як школярка спробувала цей пекельний коктейль, її з ознаками отруєння доправили до реанімації дитячої лікарні. Чим небезпечно вживати антисептик всередину – читайте у статті.