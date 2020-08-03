1 вересня розпочнеться новий навчальний рік в Україні, проте не всі школи зможуть прийняти учнів через карантин. Адже все залежить від кількості хворих на коронавірусну хворобу напередодні осені. Тож, зараз чудовий час, аби проаналізувати закордонні моделі відкриття шкіл та перейняти їх досвід собі.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я вже поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Наразі до червної зони потрапили Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області, тому там навчання може розпочатися дистанційно, пише 24 канал.

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Однак, жодних документів-вказівок школам чи батькам ще не надсилали. Хоча до школи залишилося менше місяця. То як школам розпочанати навчання? Видання УП.Життя проаналізувало досвід інших країн.

Як школи організували навчання за кодоном?

Відомо, що деякі країни повністю закрили школи на перший місяць пандемії, а потім адаптували до прийнятих безпекових норм.

Натомість в інших навчальні заклади працювали в режимі невідкладної допомоги, тобто школу чи садок могли відвідувати лише діти тих батьків, які працювали на час карантину: медики, продавці, поліцейські, пожежні тощо.

Але чи безпечно повертатися до школи?

Дані показують, що діти набагато рідше хворіють коронавірусом, ніж дорослі.

Так, до прикладу, у США серед підтверджених випадків COVID-19 лише 2% осіб були віком менше 18 років, у Китаї – 2,2%, а в Італії трохи більше 1%. В Україні за весь час карантину на коронавірус захворіло близько 5 тисяч дітей.

Австралійські дослідники з’ясували, що COVID-19 передається від дорослого до дорослого набагато частіше, ніж від дітей до інших дітей або навіть від дітей до дорослих.



Діти рідше хворіють на коронавірус / Фото unsplash

Так, МОЗ часто повідомляє про окремі випадки, коли зараження сталося в дитячих закладах. Наприклад, у липні спалах зафіксували у дитячому дитбудинку в Одесі. Там носіями вірусу виявилися 15 дітей і двоє дорослих.

Чи варто повертатися на навчання у школи? Вчені кажуть, що вірус може швидко поширюватися у закритих приміщеннях, де перебуває багато людей. Тому в українських школах варто серйозно переглянути системи провітрювання у класах.

Глава Державної санітарно-епідеміологічної служби України в 2014 - 2016 роках Святослав Протас каже, що в Україні треба глобально перевірити школи і дитячі садки щодо чистоти повітря в приміщеннях.

Чи відкриття шкіл збільшує число заражених серед місцевих громад?

Наразі точно це передбачити неможиво. Деякі дослідження стверджують, що діти поза групою ризику, але ж вони проводилися тоді, коли школи і дитячі садки були закриті. Тож висновки можуть бути не однозначними.

Так, Ізраїль заново відчинив школи 3 травня, спочатку для менших груп, а згодом для класів у повному складі. І вже за місяць там у близько 220 учнів та викладачів діагностували коронавірусну інфекцію. До того ж понад 100 інфікованих були з однієї єрусалимської гімназії.

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Один із гімназистів повідомив, що у школі не дотримувалися карантинних рекомендацій – учні сиділи дуже близько один до одного, а вчителі не мали масок.

Відкриття шкіл навесні під час карантину

Норвегія та Данія знову відкрили школи в квітні, десь за місяць після закриття на карантин, але спочатку зробили це лише для дітей молодшого віку, залишивши середню школу на дистанційному навчанні.

При цьому особлива увага приділялася особистій гігієні учнів і вчителів та чистоті приміщень. Кількість учнів в класі обмежили до 12 дітей.

Тому діти приходили до школи в окремий час, їли обід в різний час, навіть подвір'я школи розділили на зони для кожної з групи.

У Норвегії учні також самостійно мили свої парти, відстань між якими збільшилась за рахунок меншої кількості дітей. В цих країнах обдумане відкриття школи ніяк не вплинуло на зростання кількості заражень COVID-19.

Приклад для України: як відкривалися школи в різних країнах світу

Навчання не всіх учнів

Професор-епідеміолог Вашингтонського університету Брендон Гутрі з колегами проаналізував досвіди різних країн і прийняті ними міри безпеки.

Так, Бельгія, Данія, Франція і Греція заново відкрили класи для молодшої школи. Німеччина навпаки відкрила спочатку для старших класів, через те, що серед підлітків легше зберегти соціальну дистанцію. Ізраїль, Швеція та Ізраїль відкрили школи для всіх учнів.



Діти в Данії дотримуються соціальної дистанції / Фото weforum

Різний розклад

У багатьох країнах змістили початок дня, перерви і закінчення дня для того, щоби збільшити відстань між групами дітей.

Інші країни встановили роозклад, щоб діти ходили до школи в кілька змін (вранці і ввечері), а, до прикладу, в Бельгії чи Швейцарії додали навчання в додаткові дні.

Носіння масок

В різних країнах різна політика зщодо носіння масок. Так, в Азії існує традиція носити маски в школах під час сезону грипу. Тому учні роблять це і зараз.

Натомість деякі європейські країни вимагають маски лише для старших учнів чи працівників, але не для малих дітей.

В Німеччині діти, які мають негативний результат тесту на коронавірус, можуть ходити до школи без масок. Тут в деяких школах проводять тестування на вірус SARS-CoV-2 або антитіла.

Кількість дітей у класах

Деякі країни не зменшили кількість дітей у поиміщенні, але вони планують закривати класи, де виявлятимуть підтверджені випадки коронавірусу та встановлять скляні перегородки між столами в класах та кафетеріях.

Ще деякі країни обмежили групи до 15 дітей із зберіганням соціальної дистанції. Цікаво, що в Китаї для найменших дітей створили кумедні головні убори і костюми, щоб допомогти триматися на відстані один від одного.



Зазначимо, що через мобільний додаток у Ізраїлі, Новій Зеландії та Німеччині відслідковують контакти учнів чи працівників шкіл, у яких підтвердили COVID-19. А основний захід безпеки у багатьох навчальних закладах світу – це гігієна і часте миття рук.