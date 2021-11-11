Як виявили фальшиві COVID-сертифікати? Підроблені документи про вакцинацію помітили працівники міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Фахівці перевіряли міжнародні сертифікати вакцинації від адміністрацій навчальних закладів.

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Так, вони виявили, що дані про вакцинацію цих вчителів відсутні в електронній системі охорони здоров’я. Також печатки та підписи лікарів не відповідають дійсності.

В ході слідчих дій поліцейські вилучили підроблену документацію та розпочали досудове розслідування за статтею №358 ("Використання завідомо підробленого документа"),

– йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці додали, що вони й надалі працюватимуть над виявленням фактів використання підроблених документів.

Що загрожує за фальшивий COVID-сертифікат Використання підроблених документів про вакцинацію не лише становить загрозу для тих, хто вас оточує, а й тягне за собою кримінальну відповідальність.



Так, за використання підробки загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років. А ось ті, хто сам підробляє сертифікати, можуть загриміти за ґрати на 5 років. Але з часом покарання за такі підробки планують зробити більш жорстким.



Раніше на Прикарпатті правоохоронці викрили медпрацівницю, яка вносила фальшиві дані про вакцинацію від COVID-19. Звертались до неї нібито ті громадяни, які не бажали щепитись.

До слова, з 8 листопада невакцинованих освітян почали відстороняти від роботи. Зазначимо, що педагогів не звільняють, проте на час відсторонення їм не виплачуватимуть зарплату. Скільки вчителів в регіонах України вже відсторонили – читайте у статті.



Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу