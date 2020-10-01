У місті Болехів, що на Прикарпатті, вчителі вийшли на мітинг під міську раду з вимогою повернути зароблені кошти. На зарплати освітянам у міста не вистачає майже п’ять мільйонів гривень.

Про це інформує портал "Подробности".

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Державної субвенції, яку виділили на зарплати, не вистачає, тому щоб покрити нестачу, у вчителів забрали частину надбавок.

У профспілці зазначають, що така ситуація в місті спостерігається з 2018 року, відколи запровадили нову формулу нарахування освітньої субвенції.

Як нараховують освітню субвенцію? Вона є спільною для всіх обласних центрів, однак у цій формулі не зазначені деякі нюанси.

Так, за наявності в регіоні міста і сіл наповнюваність класів має становити в середньому 21 учень. Якщо ж в регіоні є тільки місто – то 25. "А те, що потрібно робити заміни, організовувати індивідуальну форму навчання, у формулі не враховано. В результаті ми маємо дефіцит бюджету", – голова Болехівської міської профспілки Ігор Берізко.



Мітинг вчителів у Болехові / Фото "Новини Прикарпаття"

До прикладу, одна вчителька працює в Болехівському ліцеї понад 25 років. Але попри свій солідний стаж, педагогиня отримує неповні 9 тисяч гривень, з них левова частка – надбавки. До того ж, вона має звання "Старший вчитель", а за це мають доплачувати, як і за стаж роботи. Однак, з вересня частину надбавок забрали, загалом це близько двох тисяч гривень.

Директор однієї з місцевих шкіл пояснює, що надбавки зняли з усіх педпрацівників. Закладу освіти на зарплати до кінця року не вистачає майже півтора мільйона гривень освітньої субвенції – і це без урахування підвищень, які обіцяли з вересня.

Як відреагували в МОН? Педагоги писали листи до Міністерства освіти, але їм відповіли, що проблема самих шкіл. Мовляв, вони повинні шукати вихід самостійно. Вчителі навіть звернулися до в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, наразі від нього досі очікують відповіді.

До слова, на наступний рік закладено 173,8 мільярда гривень, що на 34 мільярди більше, ніж це було минулого року. Зокрема, для виплат зарплати вчителям передбачено 102,5 мільярда гривень.