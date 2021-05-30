Приховані звички геніїв: професор назвав, які спільні риси мають видатні люди

Бетховен мав проблеми з математикою, Пікассо не знав алфавіту, Волт Дісней засинав у класі, але вони змогли досягти успіху в науці чи культурі. Американський науковець Крейг Райт вважає, що IQ і академічні оцінки у суспільстві переоцінені, а всі генії мають схожі звички.

Цей професор викладає історію та теорію музики у Єльському університеті, а також вже 20 років веде "курс геніальності", де пропонує студентам проаналізувати біографії найвидатніших людей історії.

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Райт нещодавно опублікував книгу "Приховані звички генія: за межами таланту, IQ і стійкості”, в якій він детально описав 14 спільних рис або звичок геніїв.

Формула генія

Професор навіть розробив "формулу генія": G = SxNxD. Це означає що геніальність (G) дорівнює тому, наскільки значним (S) є вплив людини або ж зміни, нею спровоковані, помножені на кількість (N) людей, які зазнали впливу цієї людини, і на тривалість впливу у часі (D).

Тобто для Крейга Райта найбільші генії – це ті, хто має найбільший вплив на найбільшу кількість людей протягом довгого часу.

Професор переконаний, що стандартизовані тести IQ – це лише спосіб вимірювання певної здатності, яка в основному передається у спадок. Проте ці люди не завжди стають геніями.

У цьому сенсі я зазвичай використовую лауреатів Нобелівської премії як довідковий приклад: були такі, хто отримав премію з сертифікованим IQ 115, 120 або щось на кшталт цього. Тут не важливий рівень IQ,

– додає Крейг.

Але є низка інших чинників і мотивацій, які можуть підштовхнути когось до величі і дають йому можливість змінити світ.

Як стати генієм

За словами професора, найважливіше – це зусилля та прояв внутрішніх мотивів. “Я помітив у багатьох великих людей те, що вони ерудити, бо вони пізнавали різні сфери", – каже Крейг Райт.

У більшості цих людей є нестандартне мислення. Вони бачать різні речі одночасно, тому що у них був різноманітний досвід, і в результаті вони можуть комбінувати різні речі, які інші не можуть.

Якщо ви виховуєте дітей, знайомте їх з різним досвідом. Якщо їм подобається наука, спонукайте їх читати романи, а якщо вони цікавляться політикою – можливо, вони зможуть навчитися малювати,

– додав він.

Експерт вважає, що люди просто не дізнаються, в чому їхня пристрасть, якщо вони не мають іншого досвіду. “Мені подобається думати, що стати генієм – це більше, ніж бути хом'яком в клітці або плавцем в басейні”, – каже Крейг.

Також професор наголошує, що проблема великих людей в тому, що вони часто "руйнівні" для власного оточення, адже вони мають багато пристрастей у різни сферах. Тож, можливо, з ними не завжди приємно працювати.

Приховані звички геніїв

Професор проаналізував біографії відомих геніїв та назвав 14 їх спільних звичок або рис характеру:

трудова етика,

стійкість,

оригінальність,

дитяча уява,

ненажерлива цікавість,

пристрасть,

творча дезадаптація (ситуація, коли новаторські ідеї зустрічають спротив в академічному середовищі, оскільки вони є викликом усталеним уявленням),

бунтарство,

мислення, що виходить за рамки кордонів,

дії або мислення, які суперечать встановленим шаблонам у суспільстві,

підготовка,

одержимість,

здатність розслаблятися,

концентрація.

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