У прифронтовому селі на Донеччині закривають школу: чи будуть діти навчатися у зоні обстрілів

Школу в селі Георгіївка Покровського району на Донеччині розформовують. Водночас учнів можуть відправити навчатися в іншу школу в зоні обстрілу.

У фейсбук-групі "Батьки SOS" з’явилася інформація про те, що школу в селі Георгіївка збираються ліквідувати, а її учнів без вибору хочуть скерувати навчатися в сусідню Мар’їнку, яка перебуває в зоні обстрілів в районі проведення ООС.

До теми Не бачили України без війни: 3 історії про те, як учителі навчають дітей в прифронтових зонах

Чи будуть діти вчитися у зоні обстрілів

Водночас в Управлінні освіти Мар’їнської військово-цивільної адміністрації повідомили, що батьки мають вибір із трьох шкіл, куди можуть їздити на навчання їхні діти:

дві школи в місті Мар’їнка,

одна школа в сусідньому селі Максимільянівка.

Керівниця відділу освіти у Мар’їнці Людмила Панченко запевнила, що дійсно перші дві школи перебувають у зоні обстрілу, але друга – поза її межами.

Серед батьків є прихильники як шкіл у Мар’їнці, так і в Максимільянівці. Припускаю, що батьки хочуть вчити дітей у школах, які перебувають в зоні обстрілу, оскільки ці заклади – кращі,

– вважає чиновниця.

Панченко наголосила, що у відділі освіти є вісім шкільних автобусів, тому вчителів та учнів будуть підвозитися до шкіл.



Скріншот карти зони ООС / Фото з сайту Liveuamap

Чому закривають школу у Георгіївці

За її словами, школу І-ІІ ступенів у Георгіївці закривають через брак коштів на її утримання. Питання вибору нової школи для дітей із Георгіївки планують вирішити на місцевих громадських зборах, які відбудуться 29 липня.

До слова, в Україні цього року на премії Global Teacher Prize Ukraine вперше нагородять вчителя з прифронтової зони. Кожен може номінувати улюбленого вчителя, заповнивши заявку на сайті. Подати заявку можуть і самі педагоги до 1 серпня.