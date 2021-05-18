При МОН створили Студентський проєктний офіс: чим він буде займатися

В Україні створили Студентський проєктний офіс Міносвіти для залучення молоді до важливих рішень. Цікаво, що студенти, які долучатимуться до такої діяльності, зможуть отримати унікальний досвід управління проєктами.

Основна мета створення такого офісу – реалізація нових проєктів та ініціатив МОН спільно з студентами.

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Студентський проєктний офіс буде допоміжним органом при Міністерстві освіти і науки України.

А студенти, які долучатимуться до його діяльності, зможуть:

отримати досвід управління проєктами,

організувати роботу центрального органу виконавчої влади,

мати реальний вплив на державні рішення.

Крім того, наказом передбачено затвердження положення та персонального складу Студентського проєктного офісу МОН.

Для утворення персонального складу органу МОН вже направило лист керівникам органів студентського самоврядування та ініціатив вишів.

До слова, в Україні створять новий університет, на базі якого готуватимуть кваліфікованих експертів у сфері безпеки України. Президент зазначив, що там будуть високі стипендії, а після навчання ці фахівці будуть працювати на державу.