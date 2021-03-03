При ліцеях зможуть створювати структурні підрозділи для роботи садочків чи шкіл: проєкт МОН

МОН запропонувало для громадського обговорення проєкт про ліцей. Зокрема, там обговорюють питання можливості утворення в складі ліцею структурних підрозділів, які забезпечують здобуття освіти і садочках, початковій та базовій школі.

Також обговорюють присвоєння ліцею статусу опорного. Зазначимо, що громадське обговорення проєкту про ліцей триватиме до 2 квітня. Потім проєкт можуть ухвалити або доопрацювати.

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У МОН наголосили, що в умовах впровадження реформи та розширення повноважень сільських, селищних та міських рад, важливим є питання спроможності органів місцевого самоврядування забезпечувати доступність повної загальної середньої освіти.

Також у Міносвіти інформують, що відповідно до закону, освіту можна здобувати в окремих закладах освіти або в структурних підрозділах однієї юридичної особи.

Так, ліцей може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами, чи утворювати для цього структурні підрозділи.

До слова, згідно з реформою НУШ, заклади середньої освіти мають переформатуватися:

1 – 4 класи – це початкова освіта,

5 – 9 класи – це базова освіта (заклади називатимуться гімназіями)

10 – 12 класи – це профільна освіта (будуть створені ліцеї).

Нова система остаточно має запрацювати від 2027 року (коли до профільних ліцеїв доростуть учні НУШ, які зараз вчаться в третьому класі). Детальніше про це – читайте за посиланням.